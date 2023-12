Sześcioro dzieci w szpitalu po pożarze. Najmłodsze ma 4 lata

Co tam się wydarzyło?

Pożar domu jednorodzinnego. Osiem osób w szpitalu

Pożar w powiecie żywieckim. Rzecznik żywieckich strażaków mł. kpt. Tomasz Kołodziej, poinformował w rozmowie z PAP, że podtrucie tlenkiem węgla było efektem pożaru sadzy w przewodzie kominowym w domu w Pewli Ślemieńskiej.

– W piątek późnym wieczorem doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym domu jednorodzinnego w Pewli Ślemieńskiej, w związku z czym uwolnił się tlenek węgla. Zostało poszkodowanych osiem osób, w tym szóstka dzieci w wieku od 4 do 13 lat – powiedział Kołodziej i dodał, że poszkodowani trafili do szpitala z objawami podtrucia. Wszyscy byli przytomni.

W akcji ratunkowej uczestniczyło 13 strażaków. Działania ratunkowe trwały ponad dwie godziny i zakończyły się przed północą. W poniższej galerii zdjęcia z pożaru w Pewli Ślemieńskiej.