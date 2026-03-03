To polskie miasto uznano za najniebezpieczniejsze. Statystyki szokują

Poczucie bezpieczeństwa a wybór miejsca zamieszkania

Stabilizacja i brak zagrożenia to fundamentalne czynniki, którymi kierujemy się przy wyborze miejsca do życia. Każdemu zależy na tym, by bez strachu wracać wieczorem do domu, nie martwić się o bawiące się przed blokiem dzieci czy zaparkowany samochód. Nic dziwnego, że wszelkie zestawienia dotyczące poziomu przestępczości wywołują tak gorące dyskusje. W którym rejonie kraju statystyki wypadają najgorzej?

Mysłowice na czele niechlubnego rankingu. Dane GUS nie pozostawiają złudzeń

Analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz portalu polskawliczbach.pl za rok 2023 wskazuje konkretnego lidera w tej negatywnej klasyfikacji. Okazuje się, że to właśnie w Mysłowicach odnotowano najwyższy wskaźnik łamania prawa w stosunku do populacji. Wymowne liczby wskazują, że na każdy tysiąc mieszkańców przypadało aż 359,3 stwierdzonych przestępstw, co jest wynikiem bardzo wysokim na tle reszty kraju.

Warto jednak przyjrzeć się metodologii tego zestawienia, która wrzuca do jednego worka wszystkie kategorie czynów zabronionych. W ogólnym rozrachunku ujęto zarówno zdarzenia kryminalne, drogowe, jak i gospodarcze. To kluczowy szczegół, ponieważ właśnie przestępstwa gospodarcze odpowiadają za lwią część tego wyniku, drastycznie zawyżając końcowy wskaźnik dla śląskiej miejscowości.

Policja w Mysłowicach reaguje na medialne doniesienia. Ważny głos funkcjonariuszy

Na początku 2025 roku do sprawy przypięcia miastu łatki „najniebezpieczniejszego” odnieśli się miejscowi stróże prawa. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach stanowczo zaznaczyli, że budowanie takiego wizerunku w oparciu o surowe liczby jest dużym uproszczeniem, a nawet krzywdzącą nadinterpretacją. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że suche dane statystyczne są uzależnione od wielu zmiennych i nie zawsze przekładają się na rzeczywiste poczucie zagrożenia wśród obywateli.

Zgodnie ze stanowiskiem służb, miasto pozostaje miejscem względnie spokojnym i bezpiecznym zarówno dla stałych mieszkańców, jak i przyjezdnych. Potwierdzać to ma analiza konkretnych kategorii czynów, zwłaszcza tych bezpośrednio godzących w życie i zdrowie. Mundurowi podkreślają też skuteczność działań prewencyjnych oraz wysoką wykrywalność, co realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

Turystyczne oblicze Mysłowic. Co warto zobaczyć w tym mieście?

Odsuwając na bok tabele, warto dostrzec walory turystyczne tej miejscowości, która pozwala spojrzeć na Śląsk z innej perspektywy. Spacerując po historycznej części miasta, można podziwiać zabytkową architekturę i wiekowe świątynie, będące świadectwem bogatej historii regionu. Obowiązkowym punktem na mapie zwiedzania jest Centralne Muzeum Pożarnictwa, będące jedną z najważniejszych tego typu instytucji w okolicy. Oddech od miejskiego zgiełku zapewniają liczne tereny zielone i parki, idealne do rekreacji.