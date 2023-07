i Autor: ARC./Super Express Tragiczna śmierć strażaka ochotnika. Pojechał na wezwanie, nie wrócił już do remizy

Tragiczna śmierć strażaka ochotnika. Pojechał na wezwanie, nie wrócił już do remizy

Gdy usłyszał wezwanie wsiadł do samochodu i jechał do remizy. Przejeżdżając przez Kłobukowice, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł.