Co tam się wydarzyło?

Jest projekt pomnika dla Kamilka z Częstochowy. Nie wszystkim przypadł do gustu napis

Szukają go od Dnia Matki. Co stało się z 8-letnim Michałkiem?

Niepokojące zdarzenie miało miejsce ok. południa w oczyszczalni ścieków przy ul. Gościnnej w Bojszowach. Portal rmf24.pl jako pierwszy podał, że doszło tam do wybuchu pocisku artyleryjskiego. Ranny pracownik oczyszczalni został przetransportowany do szpitala przez załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działania strażaków zostały zakończone, na miejscu pojawili się również policjanci, którzy wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że ranny mężczyzna przed wybuchem chciał przeciąć przedmiot szlifierką kątową. Samodzielny pododdział kontrterrorystyczny z Katowic ustali, co dokładnie eksplodowało. Na chwilę obecną nie wiemy, czy był to niewybuch, czy też pocisk moździerzowy, łuska z pozostałością prochu - powiedziała mł. asp. Katarzyna Szewczyk z KPP w Bieruniu.

Na ten moment nie wiadomo, w jakim stanie jest mężczyzna. Artykuł będzie aktualizowany w naszym serwisie.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Wiesz co robić w przypadku pożaru? Tak Nie