i Autor: Pixabay/zdj. ilustracyjne, Facebook/Parafia św. Mikołaja - Repty Śląskie

Tragiczny pożar na plebanii w Kozłowie. Zginął w nim prawdopodobnie ks. Andrzej Wandzel

Do tragicznego pożaru doszło w sobotę, 21 października, w powiecie gliwickim. Ogień zajął plebanię w Kozłowie. Niestety, strażacy znaleźli w środku budynku ludzkie szczątki. Prawdopodobnie należą one do ks. Andrzeja Wandzela, administratora parafii.