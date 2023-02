Mieszkańcy i turyści są zgodni: tu zjesz najlepszy kebab w Katowicach. Sprawdź ranking!

Gdzie zjesz najlepszy kebab w Katowicach? Tu znajdziecie TOP 10 najlepszych miejsc

Kebab to jedno z najpopularniejszych dań typu fast-food. Pochodząca z Turcji potrawa, od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem Polaków. Nie inaczej jest w Katowicach, w których nie brakuje lokali serwujących dobry kebab. Bez problemu, czy to w centrum miasta, czy na osiedlach, znajdziemy kebab zrobiony z kurczaka, baraniny czy mięsa mieszanego z dodatkiem ulubionych sosów. Kebab w Polsce, również w Katowicach, to obok pizzy najpopularniejsze danie fast-food, ukochane nie tylko przez imprezowiczów, ale nawet rodziny z dziećmi. I nic w tym złego - dobrze przyrządzony kebab to niebo w gębie!

Gdzie w Katowicach kupimy dobry kebab?

Tak, w Katowicach bez problemu znajdziemy dobry kebab, czy to “na miejscu”, czy “z dowozem na telefon”. Podobnie jak w innych miastach, niektóre lokale serwują kebab przez cały dzień i noc, 24h na dobę.

Wśród najpopularniejszych lokali w Katowicach, położonych niekoniecznie w centrum, wymienić można te znajdujące się przy ul. Kościuszki, Stawowej, 3 Maja czy okolicach dworca. Jednak czy popularny = najlepszy?

Ranking najlepszych kebabów w Katowicach według użytkowników Google

Przygotowaliśmy ranking najlepszych kebabów w Katowicach i okolicach posiłkując się opiniami zostawionymi przez internautów (uwzględniliśmy jedynie miejsca mające min. 400 opinii).

Zobacz Ranking najlepszych kebabów w galerii zdjęciowej