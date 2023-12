Wszedł do mieszkania 86-latki i okradł ją z oszczędności życia. Rozpoznajesz go?!

Zuchwała kradzież w Siemianowicach Śląskich. Złodziej wyniósł z mieszkania seniorki oszczędności jej całego życia!

Do tej bezdusznej kradzieży doszło 30 października 2023 r. w Siemianowicach Śląskich. Tuż przed południem do drzwi 86-letniej kobiety zapukał mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik poczty. Ufna kobieta wpuściła go do mieszkania, nie zamykając za nim na klucz drzwi wejściowych. Mężczyzna rozmawiał z seniorką kilka minut, po czym, gdy ta odwróciła się od niego na chwilę, niepostrzeżenie wyszedł. Wtedy seniorka zauważyła, że drzwi do jednego z pokoi są uchylone, a w środku pootwierane są meble. 86-latka zorientowała się, że została okradziona z oszczędności swojego życia.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie podanego przez seniorkę rysopisu, biegli z Laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach sporządzili portret pamięciowy sprawcy. Mężczyzna był niski i krępej budowy ciała, ubrany w ciemną kurtkę z napisem.

- Jeżeli ktoś z Państwa ma podejrzenia, kim może być osoba z portretu pamięciowego, prosimy o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) pod numerem telefonu 47 85 31 280, mailowo ([email protected]) bądź z dyżurnym jednostki 47 8531 255 lub 47 85 31 201 podając liczbę RSD 830/23. Gwarantujemy anonimowość - mówią policjanci z komisariatu w Siemianowicach Śląskich.

