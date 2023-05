Wycieńczony utknął w korycie rzeki. Nie mógł wyjść o własnych siłach

Ruszyli na pomoc wycieńczonemu pieskowi. Zwierzę utknęło w korycie rzeki

Wszystko rozegrało się w niedzielę 28 maja. Do dyżurnego Straży Miejskiej w Jaworznie wpłynęło zgłoszenie dotyczące psa. Zwierzak wpadł do koryta rzeki Kozi Bród i nie potrafił o własnych siłach wydostać się na brzeg. Strażnicy bez chwili wahania wyruszyli na pomoc zwierzęciu. Dotarli w okolice ul. Bukowskiej, gdzie dostrzegli psa i wyciągnęli go z wody. Czworonóg był wycieńczony, ale nic nie wskazywało na to, by był ranny czy chory. Po wszystkim trafił do schroniska pod opiekę specjalistów.

Sonda Czy miałeś kiedyś nieprzyjemne zdarzenie związane ze zwierzętami? Tak Nie