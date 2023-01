Samochód całkowicie rozbity

Z impetem uderzyła i "skosiła" betonowe ogrodzenie. 18-latka prawo jazdy miała zaledwie od kilku miesięcy

18-letnia mieszkanka Jaworzna, zderzyła się czołowo z betonowym ogrodzeniem. To co zastali na miejscu strażacy, to prawdziwa demolka. Samochód, którym podróżowała młoda kobieta został praktycznie zmiażdżony. Prawo jazdy miała zaledwie od kilku miesięcy.