Smutne wieści z Siemianowic Śląskich

Zmarł kolejny górnik. Był jednym z poszkodowanych po zapaleniu się metanu w kopalni

W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zmarł 46-letni górnik poszkodowany w wyniku zapalenia metanu do którego doszło ponad trzy tygodnie temu w kopalni Knurów-Szczygłowice, Ruchu Szczygłowice. O śmierci mężczyzny poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy kopalnia. To piąta ofiara tego tragicznego wypadku w kopalni.