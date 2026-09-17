Noszą go w portfelu ci, którzy chcą cieszyć się dostatkiem. Ma przyciągać pieniądze i chronić przed ich roztrwonieniem. Przesady o pieniądzach

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-17 11:55

Wiele osób pragnących cieszyć się spokojem finansowym każdego dnia, zawsze nosi w swoim portfelu tę jedną rzecz. Zgodnie z przesądami ma on przyciągać pieniądze i chronić przed ich roztrwonieniem. Dlatego zawsze znajduje się w portfelach tych, którzy chcą żyć w dostatku.

Dłonie osoby wyciągającej banknoty z różowego portfela. O przesądach na przyciąganie pieniędzy przeczytasz na SE.
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  • W obliczu rosnących kosztów życia, coraz więcej osób zwraca się ku starym przesądom, by przyciągnąć dostatek.
  • Starożytne wierzenia wskazują na ten przedmiot jako potężny amulet, który w portfelu ma przyciągać bogactwo i chronić przed rozrzutnością.
  • Chcesz, by pieniądze Cię nie opuszczały? Sprawdź, jak prawidłowo go użyć, by odmienić swoje finanse!

Przesądy o pieniądzach. Noszą go w portfelu ci, którzy chcą cieszyć się dostatkiem

Przesądów w naszej ludowej kulturze jest naprawdę wiele. Jedne z nich dotyczą miłości, inne szczęścia, czy pieniędzy. Są również takie, które pozwolą uniknąć choroby, a nawet śmierci. W czasach, gdy coraz bardziej doskwiera nam wszechobecna drożyzna i rosnące ceny produktów, szukamy rozwiązań, które pomogą nam przetrwać ten ciężki czas. Dlatego ci, którzy wierzą w przesądy i pragną na co dzień cieszyć się dostatnim życiem, wkładają do swojego portfela tę jedną rzecz. Chodzi o liście laurowe.

Liść laurowy w portfelu ma przyciągać pieniądze i chronić przed ich roztrwonieniem

Włożenie liścia laurowego do portfela to popularny przesąd , który ma na celu przyciągnięcie pieniędzy i dobrobytu. Jest to praktyka zakorzeniona w dawnych wierzeniach i ezoteryce. Przesądy dotyczące pieniędzy mówią: noś jeden liść w swoim portfelu, a przyciągniesz do siebie bogactwo, podwyżkę w pracy i przepędzisz wszelkie problemy finansowe. Już starożytni Grecy i Rzymianie przypisywali liściom laurowym magiczne moce. W starożytnej Grecji wawrzyn był wręcz uważany za święte drzewo. Liście laurowe to jeden z najsilniejszych amuletów. Umieszczony w portfelu, pomoże zatrzymać w nim pieniądze i skutecznie je rozmnożyć.

Jak nosić liście laurowe, aby przyciągnąć dostatek?

Oczywiście liść użyty do tego rytuału powinien być cały, nieuszkodzony, suchy i ładnie pachnący. Najlepiej użyć świeżo wysuszonego liścia. Niektórzy twierdzą, że istotne jest napisanie życzenia na liściu i włożenie go do portfela, pozostawiając go tam przez pierwszy miesiąc nowego roku. Z kolei jeśli szukasz nowej pracy lub chcesz dostać podwyżkę, umieść listek laurowy w swojej walizce roboczej lub biurku. Zwiększa to szanse na osiągnięcie oczekiwanego celu.

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