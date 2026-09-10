Stawiają ją na parapecie ci, którzy żyją w dostatku. W Azji nazywają ją drzewkiem pieniężnym. Roślina przyciąga spokój finansowy do domu. Rośliny doniczkowe przynoszące pieniądze

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-10 5:25

Są rośliny, które są uznawane za te wyjątkowo szczęśliwe. Ci, którzy wierzą w moc roślin doniczkowych przypisują im liczne właściwości. Jedne pomagają w miłości, inne w szczęściu, a są też takie, które mają przyciągać do domu pieniądze. I dlatego właśnie ta roślina stoi na parapetach osób, które żyją w dostatku. Nawet w Azji jest ona nazywana drzewkiem pieniężnym, gdyż przyciąga spokój finansowy.

Rośliny doniczkowe na białym parapecie. O tym, które kwiaty przynoszą bogactwo, przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Odkryj fascynujący świat roślin doniczkowych, którym od wieków przypisuje się niezwykłą moc przyciągania bogactwa i harmonii do Twojego otoczenia.
  • Szczególną popularnością cieszy się roślina znana jako "drzewko pieniężne", której pleciony pień ma symbolizować zatrzymywanie fortuny w domu.
  • Sprawdź, jakie inne rośliny doniczkowe warto mieć na parapecie, aby przyciągnąć finansowy spokój i dobrobyt do Twojego życia.

Stawiają ją na parapecie ci, którzy żyją w dostatku

Istnieje wiele przesądów i wierzeń związanych z mocami roślin doniczkowych. Często dotyczą one różnych sfer życia, które mogą poprawić, jeśli znajdą się w naszym otoczeniu. Zgodnie z wierzeniami są rośliny, które pozytywnie wpływają na zdrowie, pieniądze, czy miłość. Dlatego osoby, które wierzą w przesądy i magiczną moc roślin, otaczają się właśnie takimi okazami każdego dnia. Chętnie stawiają je w doniczkach na parapetach w swoich domach. Ma to pomóc im w codziennym życiu, odpędzić złe moce i przyciągnąć pomyślność. Tak też jest w przypadku pachiry wodnej. To właśnie pachirę wodą najczęściej stawiają przy oknach w domu ci, którzy chcą żyć w dostatku.

Pachira wodna przyciąga spokój finansowy do domu. W Azji nazywają ją drzewkiem pieniężnym

Pachira wodna, znana również jako "drzewko pieniężne", jest rośliną, której od dawna przypisuje się właściwości przyciągające dobrobyt, szczęście i oczywiście pieniądze. To wierzenie wywodzi się głównie z Azji Wschodniej, zwłaszcza z Tajwanu, gdzie pachira jest uważana za symbol szczęścia i powodzenia. W praktykach Feng Shui pachira jest często używana do aktywowania obszarów związanych z bogactwem i obfitością. Charakterystyczny, często pleciony pień ma symbolizować splecenie się i zatrzymanie bogactwa. Mówi się, że węzły w pniu "łapią" i magazynują fortunę. Nie bez znaczenia są także liście pachiry, które często rosną w skupiskach po pięć. Pięć liści symbolizuje pięć żywiołów Feng Shui (drewno, ogień, ziemia, metal, woda), co ma sprzyjać równowadze i harmonii, a tym samym przepływowi pozytywnej energii i bogactwa.

Rośliny doniczkowe przynoszące szczęście

Do roślin doniczkowych przynoszących szczęście, bogactwo i harmonię w życiu zalicza się również między innymi:

  • Grubosz,
  • Skrzydłokwiat,
  • Zamiokulkas,
  • Lucky bamboo (Dracena Sandera),
  • Anturium,
  • Sansewieria.
Rośliny i zioła przynoszące szczęście i bogactwo
Galeria zdjęć 8
Pomysłowa doniczka na kwiaty domowe.
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