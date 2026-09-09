Mawiają, że jak swędzi to lada chwila Twój portfel to odczuje. Los ześle pieniądze, których się nie spodziewałeś. Przesady o pieniądzach

Popularne przesądy o pieniądzach wciąż żyją, a jeden z nich dotyczy zaskakujących sygnałów z naszego ciała, które mogą zwiastować finansowe zmiany.

Swędzenie dłoni to nie przypadek – dowiedz się, czy oznacza ono nadchodzący przypływ gotówki, czy też ostrzega przed nieoczekiwanymi wydatkami.

Odkryj, jakie przedmioty w Twoim portfelu nieświadomie blokują finansowy sukces i jakich błędów unikać, by przyciągnąć do siebie obfitość!

Mawiają, że jak swędzi to lada chwila Twój portfel to odczuje. Los ześle pieniądze

Przesądy zna chyba każdy z nas. Przekazywane z pokolenia na pokolenie cieszą się dużą popularnością wśród Polaków. Oczywiście jedni w nie wierzą, inni podchodzą raczej z dystansem. Są przesądy dotyczące miłości, kariery, a także pieniędzy i to chyba właśnie te ostatnie cieszą się największą popularnością. Wiele osób, które wierzą w przesądy staropolskie, uważa, że niektóre dolegliwości czy odczucia, których doświadczamy na swoim ciele, może świadczyć o ważnych dla nas informacjach związanych z dobrobytem lub stratą. Tak też jest w przypadku swędzenia dłoni. Otóż wiele przesądów związanych ze swędzeniem dłoni przekonuje, że jest ono zapowiedzią zmian naszej sytuacji finansowej - na lepsze lub gorsze, w zależności, która dłoń nas swędzi. Jeśli lewa to czeka nas przypływ gotówki. Swędzenie prawej dłoni może wskazywać na stratę stabilności finansowej.

Co oznacza, kiedy swędzi lewa dłoń? Przesądy mówią jasno

Zgodnie z panującym w Polsce przesądem, swędzenie wewnętrznej strony lewej dłoni oznacza, że pieniądze wkrótce do nas przyjdą. Otóż jest to jest ta dłoń, która "przyjmuje" pieniądze. Co zrobić? Aby przesąd się spełnił i pieniądze faktycznie przyszły, nie powinno się jej drapać. Czasem mówi się, żeby potrzeć ją o drewno, schować do kieszeni lub po prostu wytrzymać, by "nie przegonić" nadchodzącej fortuny.

Swędzenie prawej dłoni. Znaczenie związane z pieniędzmi

Przeciwne znaczenie ma swędzenie prawej dłoni. Zgodnie z wierzeniami ludowymi oznacza to, że prawdopodobnie będziesz musiał wydać pieniądze lub że pieniądze od Ciebie odejdą. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli nie chcesz stracić pieniędzy, należy ją podrapać, aby "oddalić" niechciane wydatki.

Przesądy związane z pieniędzmi. Na co uważać, aby ich nie stracić?

Kolejny przesąd dotyczący pieniędzy związany jest z naszym portfelem i tym, co w nim trzymamy. Otóż są rzeczy, które większość z nas nosi w portfelu, a nieświadomie ściąga na siebie problemy finansowe. Są to między innymi wyblakłe paragony i stare rachunki. Zgodnie z przesądem zajmują one miejsce pieniędzy, przez co nie pozwalamy na to, aby obfitość i dostatek zawitały do naszego życia. Poza tym stare paragony i rachunki to dowody na to, że pieniądze wydałaś, pozbyłaś się jej. A przecież zależy Ci, aby ją mnożyć i potęgować. Przesądy o pieniądzach mówią jeszcze o kilku innych rzeczach, których nie powinno się trzymać w swoim portfelu, jeśli zależy nam na dostatnim życiu. Są to:

nieważne karty płatnicze,

zdjęcia bliskich, którzy mają u nas długi,

karty programów lojalnościowych, z których nie korzystamy,

przeterminowane recepty.

Kolejny przesąd związanym z portfelem jasno określa, jak powinien on wyglądać, aby nie odpychał od nas pieniędzy. Pod żadnym pozorem nie może być zniszczony, zaniedbany. Najlepiej, aby był duży i w kolorze czerwonym, gdyż zgodnie z Feng Shui czerwony portfel działa na pieniądze jak magnes.

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Czy jesteśmy przesądni? "Zawsze wstaję lewą nogą, bo łóżko tak stoi"