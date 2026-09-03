Spalają je nad świecą ci, którzy pragną cieszyć się dostatnim życiem. Działa magnetycznie na pieniądze i spokój finansowy. Rytuał na pieniądze

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-03 14:03

Ci, którzy dbają o swoje sprawy finansowe i chcą uniknąc problemów w tej sferze życia, regularnie spalają nad świecą tę przyprawę. Zgodnie z wierzeniami taka czynność oczyszcza nasz aurę i robi miejsce na obfitość. Wypróbuj ten prosty rytuał na pieniądze, który pomoże Ci odbić się od niedostatku i przyniesie fortunę, o jakiej nawet nie śniłeś.

Dłonie osoby z pierścionkami nad płonącą świecą i monetami. O rytuałach na pieniądze przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • W poszukiwaniu finansowej obfitości coraz więcej osób sięga po sprawdzone rytuały, które mają skutecznie przyciągnąć dobrobyt do ich życia.
  • Odkryj prosty, ale potężny rytuał z użyciem świecy.
  • Dowiedz się, jak krok po kroku wykonać ten magnetyczny zabieg podczas rosnącego Księżyca i skutecznie sformułować intencję, aby otworzyć się na finansową pomyślność.

Rytuały na pieniądze. Jak przyciągnąć bogactwo do swojego życia?

Wiele osób zastanawia się, jak szybko się wzbogacić. Jedni liczą na wygraną w loterii, inni szukają dodatkowej pracy, która pomoże im pozbyć się problemów finansowych. W ostatnim czasie coraz częściej pojawia się temat afirmacji i manifestacji. Mówią o nim nie tylko wróżki, czy osoby związane z rozwojem duchowym, ale także celebryci na swoich kanałach w mediach społecznościowych. Zagłębiając się w tematykę manifestacji, afirmacji i przyciągania można natknąć się również na rytuały na pieniądze. Jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę, gdyż jest prosty do wykonania, a naprawdę może dopomóc naszemu szczęściu finansowemu. Często wykonują go osoby, które pragną cieszyć się dostatnim życiem i spokojem finansowym. Do jego wykonania potrzebujesz świecy oraz lasek cynamonu.

Spalają je nad świecą ci, którzy pragną cieszyć się dostatnim życiem. Działa magnetycznie na pieniądze

W wielu tradycjach duchowych i ezoterycznych cynamon jest ceniony za swoje właściwości związane z prosperity, sukcesem, ochroną i przyciąganiem pozytywnej energii, w tym pieniędzy. To właśnie dlatego często jest stosowany w rytuałach pomagających przyciągnąć pieniądze. Spalanie cynamonu nad świecą najlepiej jest wykonać podczas rosnącego Księżyca (od nowiu do pełni), co symbolizuje wzrost i przyciąganie. Nów również jest dobrym czasem na nowe początki i sianie intencji. Jak wykonać ten rytuał na pieniądze? Najpierw posprzątaj pomieszczenie, w którym będziesz wykonywać rytuał. Możesz również przewietrzyć je, aby pozbyć się zastanej energii. Zastanów się dokładnie, czego pragniesz. Zapal zieloną świecę i umieść ją obok żaroodpornego naczynia. Skup się na jej płomieniu i poczuj energię, którą symbolizuje. Weź laskę cynamonu do ręki. Skup się na swojej intencji. Podpal koniec laski cynamonu. Poczekaj, aż się zajmie ogniem, a następnie zdmuchnij płomień, tak aby cynamon się tlił i wydzielał dym, podobnie jak kadzidło. Umieść tlącą się laskę w żaroodpornym naczyniu. Gdy cynamon dymi, powtarzaj swoją intencję na głos lub w myślach. Pozwól lasce cynamonu wypalić się do końca w naczyniu. 

Jak prawidłowo formułować intencje i afirmacje do rytuałów?

Oczywiście bardzo ważne podczas wykonywania takich rytuałów są prawidłowo sformułowane intencje. Bądź konkretna ale też otwarta na różne formy, w jakich bogactwo może do Ciebie przyjść. Zamiast "chcę dużo pieniędzy", pomyśl "Jestem otwarta na przyjmowanie obfitości finansowej we wszystkich jej formach, która służy mojemu najwyższemu dobru" lub "Przyciągam możliwości zarobkowe i prosperuję finansowo". Możesz zapisać intencję na kartce papieru. Możesz używać afirmacji takich jak:

  • "Jestem otwarta/y na bogactwo i obfitość."
  • "Pieniądze płyną do mnie swobodnie i z łatwością."
  • "Prosperuję we wszystkich dziedzinach mojego życia."
  • "Jestem magnesem na sukces i finansową stabilność."

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