Stawiają go przy oknach w domu ci, którzy chcą cieszyć się dostatnim życiem. Zwany „rośliną dolarową” przyciąga stabilizację finansową w domu. Rośliny przynoszące pieniądze

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-08-31 16:42

Wiele osób wierzy, że rośliny trzymane w domu mają ogromny wpływ nie tylko na samopoczucie domowników, ale także mogą przyciągać szczęście i dostatek. Jeden z przesądów dotyczy popularnej rośliny doniczkowej. Otóż stawiają ją przy oknach w swoich domach ci, którzy chcą cieszyć się dostatnim życiem. Jest zwana "rośliną dolarową" i przyciąga stabilizację finansową.

Rośliny doniczkowe na białym parapecie. O kwiatach przyciągających pieniądze przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Wierzenia ludowe od wieków przypisują roślinom magiczną moc przyciągania szczęścia i dostatku do domu.
  • Jedna z nich, popularny zamiokulkas, zyskała miano "rośliny dolarowej" i jest stawiana przy oknach, by zapewnić stabilizację finansową.
  • Poznaj zasady feng shui i przesądy, które tłumaczą, dlaczego kondycja zamiokulkasa ma odzwierciedlać Twoje finanse.

Stawiają go przy oknach w domu ci, którzy chcą cieszyć się dostatnim życiem

Jak głoszą wierzenia ludowe, niektóre rośliny przynoszą szczęście. Może ono dotyczyć różnych sfer życia: zdrowia, pieniędzy, rodziny, czy miłości. Dlatego osoby, które wierzą w przesądy i magiczną moc roślin, otaczają się właśnie takimi okazami każdego dnia. Chętnie stawiają je w doniczkach na parapetach, w wazonach, a wiosną sadzą je w swoich ogrodach czy na balkonach. Ma to pomóc im w codziennym życiu, odpędzić złe moce i przyciągnąć pomyślność. Tak też jest w przypadku zamiokulkasa, popularnej w polskich domach rośliny doniczkowej. To właśnie zamiokulkasa najczęściej stawiają przy oknach w domu ci, którzy pragną cieszyć się dostatnim życiem.

Zamiokulkas zwany jest „rośliną dolarową” i przyciąga stabilizację finansową w domu. Przesądy

Zamiokulkas zamiolistny przez osoby wierzące w przesądy jest nazywany "rośliną dolarową" i nie jest to przypadek. Zgodnie z zasadami feng shui, postawienie zamiokulkasa w odpowiednim miejscu ma wzmacniać jego dobrą energię. Wiele przesądów przekonuje, że zamiokulkas przyciąga do domu lub biura bogactwo, pomyślność finansową i obfitość. Jego błyszczące, mięsiste liście często są porównywane do monet lub jadeitu, co wzmacnia to przekonanie. Jeśli zamiokulkas jest zdrowy, bujny i pięknie rośnie, ma to symbolizować dobrą sytuację finansową i jej rozwój. Jeśli natomiast zaczyna chorować, więdnąć lub marnieć, może to być zwiastunem nadchodzących problemów finansowych lub stagnacji. Dzięki swojej niezwykłej odporności i łatwości w uprawie, zamiokulkas symbolizuje stabilność, wytrwałość i siłę. Może być przez to postrzegany jako roślina wspierająca w trudnych chwilach i pomagająca utrzymać równowagę.

Rośliny doniczkowe przynoszące szczęście

Do roślin doniczkowych przynoszących szczęście, bogactwo i harmonię w życiu zalicza się również między innymi:

  • Grubosz,
  • Skrzydłokwiat,
  • Lucky bamboo (Dracena Sandera),
  • Anturium,
  • Sansewieria.

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