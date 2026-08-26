Kiedyś nie pozwalano ich nawet dotykać. Teraz wrzosy zdobią ogrody i parapety w domach. Niestety działają jak magnes na nieszczęścia w rodzinie. Rośliny przyciągające pecha

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-08-26 13:10

Pięknie kwitnące wrzosy zdobią przydomowe ogrody i parapety w domach. Jednak wiele osób wierzących w przesądy ostrzega przed ich negatywnym oddziaływaniem na domowników. Kiedyś nie pozwalano nawet dotykać wrzosów rosnących w lesie, gdyż obawiano się ich energii. Wierzono, że działają one jak magnes na nieszczęścia i tym samym do dziś zalicza się je do roślin przyciągających pecha.

Dłonie osoby trzymającej dwie doniczki z fioletowymi wrzosami. O przesądach związanych z tymi kwiatami przeczytasz na SE.
Autor: OlgaMiltsova/ Getty Images Uprawiając wrzosy w doniczkach pamiętajmy o ich podlewaniu - krzewinki są wrażliwe na nawet krótkotrwałe przesuszenie
  • Wrzosy, choć dziś pięknie zdobią ogrody i parapety, przez wieki były owiane tajemnicą i budziły przesądny strach przed złą energią.
  • Dawne wierzenia ludowe łączyły te piękne rośliny ze śmiercią i nieszczęściem, a nawet zabraniały dotykania wrzosowisk, by nie przyciągnąć pecha.
  • Sprawdź, dlaczego mimo upływu lat, wrzosy wciąż budzą obawy w niektórych domach i co symbolizuje ich szybkie uschnięcie.

Kiedyś nie pozwalano ich nawet dotykać. Teraz wrzosy zdobią ogrody i parapety w domach

Przesądy o roślinach krążą w naszym społeczeństwie od pokoleń. Jedne mają przyciągać szczęście i dostatek, inne, choć piękne - mogą ściągać pecha na domowników i osoby je uprawiające. Choć wiadomo, że przesądy nie mają żadnego potwierdzenia naukowego i w związku z tym można do tej kwestii podchodzić z dystansem, to jednak grono osób unika niektórych kwiatów jak ognia, obawiając się ich nieprzychylnej dla domowników energii. I niezależnie od tego, czy wierzymy w przesądy, czy nie, jedno jest pewne: obecność roślin w naszym otoczeniu ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie. A dla ciekawskich przytoczę jeden z najpopularniejszych przesądów związanych ze złą energią wrzosów. W końcu to one zdobią nasze ogrody i parapety od początku jesieni. A nie każdy wie, że kiedyś nie pozwalano nawet spacerować po wrzosowiskach, aby nie dotknąć tej pięknie kwitnącej rośliny. Robiono to w obawie przed zebraniem od niej negatywnej mocy.

Wrzosy jako rośliny przynoszące pecha. Co o nich mówią przesądy?

Wrzosy, choć piękne i malownicze, w niektórych kulturach i wierzeniach ludowych bywają kojarzone z pechem, nieszczęściem, a nawet śmiercią. Wrzosy często rosną dziko na jałowych wrzosowiskach, w miejscach uznawanych za opuszczone, a także na cmentarzach, polach bitew czy starych miejscach pochówku. Ta naturalna obecność w miejscach związanych ze śmiercią i rozkładem z pewnością przyczyniła się do skojarzeń z nieszczęściem. Co więcej wrzosowiska, ze względu na swój dziki i surowy charakter, były w dawnych wierzeniach często postrzegane jako miejsca zamieszkiwane przez złe duchy, wiedźmy, wróżki lub inne nadprzyrodzone istoty, które mogły być zarówno pomocne, jak i szkodliwe. Roślina rosnąca w takich miejscach mogła przejąć część tej tajemniczej, a czasem groźnej aury. To dlatego nie pozwalano ludziom zbliżać się do wrzosowisk, a już tym bardziej po nich chodzić. Obecnie często słyszy się, aby nie trzymać wrzosów w swoim domu, bo ściągniemy na siebie nieszczęścia. W Polsce i w krajach nordyckich uważa się, że wrzos wnoszony do mieszkania przynosi śmierć lub smutek. A jeśli wrzos przyniesiony do domu szybko uschnie, jest to często interpretowane jako jeszcze silniejszy zwiastun nadchodzącego nieszczęścia, straty lub złej wiadomości.

Przesądy dotyczące roślin w domu. Przed czym przestrzegają?

Przesądy dotyczące roślin mają swoje korzenie w dawnych wierzeniach i legendach. W kulturach na całym świecie rośliny odgrywały istotną rolę w życiu codziennym i były często obiektem różnych wierzeń. Fikus, na przykład, w niektórych kulturach był uważany za roślinę przynoszącą pecha, ponieważ jego soki mogą powodować podrażnienia skóry. Paproć z kolei, ze względu na swoje miejsce w zacienionych i wilgotnych miejscach, była często kojarzona z ciemnymi mocami i negatywną energią.

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