Trzymamy je w kuchni na potęgę i nieświadomie skazujemy się na biedę. O takiej zastawie mówi się, że działa na problemy finansowe jak magnes. Co przynosi pecha w domu?

Zgodnie z przesądami, niektóre z przedmiotów w domu działają jak magnes na problemy finansowe.

Szczególnie taka zastawa stołowa, symbolizująca niedostatek i "dziurawe" finanse, ma być głównym winowajcą biedy w domu.

Odkryj, które przedmioty powinieneś natychmiast usunąć ze swojego otoczenia, by odblokować przepływ pieniędzy i otworzyć się na finansowy sukces!

O takiej zastawie mówi się, że działa na problemy finansowe jak magnes

Wiele osób wierzących w przesądy uważa, że niektóre przedmioty są w stanie przynosić człowiekowi pecha. Wówczas najrozsądniejszą decyzją jest pozbycie się ich z otoczenia. Dlatego jeśli obawiasz się, że któraś z rzeczy z Twojego mieszkania może blokować przepływ pozytywnej energii to warto zrobić gruntowne porządki i usunąć niektóre rzeczy z domu, które mogą przyciągnąć złe moce. A jakie przedmioty trzymane w domu zgodnie z przesądami mogą przyciągać do nas pecha? Między innymi zalicza się do nich: wycieraczkę, stary zegar, poroże jelenia, a także obszczerbione kubki oraz talerze. To właśnie te ostatnie zgodnie z przesądami mogą negatywnie wpływać na stan portfeli domowników. Otóż mówi się, że zniszczona zastawa stołowa przyciąga biedę.

Trzymamy je w kuchni na potęgę i nieświadomie skazujemy się na biedę. Przesądy o przedmiotach

Przesąd o oszczerbionych kubkach i talerzach jest dość powszechny, szczególnie w kulturach słowiańskich i wschodnioeuropejskich, choć jego echa można znaleźć i w innych miejscach. Główna idea tego przesądu jest taka, że używanie uszkodzonych naczyń przyciąga do domu biedę, pecha, nieszczęście, a nawet chorobę lub niezgodę. Zgodnie z przesądem przedmiot, który jest uszkodzony, symbolizuje coś niekompletnego, "dziurawego" lub zniszczonego. Wierzy się, że ta symbolika przenosi się na życie domowników – finanse stają się "dziurawe" (pieniądze uciekają), zdrowie "uszkodzone", a szczęście "niekompletne". W dawnych czasach, gdy naczynia były cenniejsze i trudniejsze do zdobycia, tylko bardzo biedni ludzie kontynuowali używanie uszkodzonych przedmiotów, ponieważ nie stać ich było na nowe. Stąd wzięło się skojarzenie oszczerbionych naczyń z biedą i ubóstwem. Używanie ich miało "zapraszać" biedę do domu.

Pechowe przedmioty w mieszkaniu, których trzeba się pozbyć

Jednym z tych pechowych przedmiotów jest wycieraczka. Otóż wiosna jest od zawsze kojarzona z czymś nowym, co ma nadejść. Dawniej wierzono, że wycieraczka może przyciągnąć pecha do wszystkich domowników, gdyż gromadzi złą energię z jesieni oraz zimy. Dlatego najlepiej ją wyrzucić i wymienić na nową jeszcze przed rozpoczęciem wiosny. Przedmiotem, który przynosi pecha w domu, jest stary zegar. Według chińskiej tradycji Feng Shui zwiastują one chorobę, śmierć lub pecha. Trzecią rzeczą, której najlepiej się pozbyć z mieszkania, jeśli chce się uniknąć pecha i nieprzychylności losu, jest poroże jelenia. Choć obecnie jest ono raczej rzadko spotykaną ozdobą wnętrz, to może przyciągnąć pecha. Otóż rogi zwierząt są symbolem śmierci i okrucieństwa, bez względu na to, w jaki sposób trafiło ono w nasze ręce.

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Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie