Te gatunki roślin przyciągają pieniądze i sukces. Warto postawić je w salonie

Zgodnie z zasadami feng shui i tradycyjnymi wierzeniami, określone rośliny posiadają moc sprowadzania bogactwa i pomyślności do naszych domostw.

Przedstawiamy zestawienie gatunków, które powszechnie uchodzą za symbole sukcesu zawodowego oraz bezpieczeństwa finansowego.

Sprawdź, w jakie zielone dodatki warto zainwestować, aby wzmocnić pozytywną aurę w swoim otoczeniu, nawet jeśli podchodzisz do przesądów z rezerwą.

Od setek lat rozmaite kultury przypisywały roślinom nie tylko funkcje estetyczne i prozdrowotne, ale również niezwykłą moc przyciągania bogactwa. Bez względu na to, czy wierzymy w ich magiczne właściwości, obecność zadbanej flory w mieszkaniu zawsze podnosi komfort życia, tworzy ciepły nastrój i zbliża nas do natury. Nawet jeśli kwiaty nie zagwarantują nam nagłego przypływu gotówki, sprawią, że nasze wnętrza staną się bardziej ożywione, zielone i relaksujące. Zbudowanie takiej harmonii w otoczeniu jest świetnym krokiem w stronę osiągnięcia dobrego samopoczucia każdego dnia.

Postaw w domu te rośliny, a dobrobyt i szczęście cię nie opuszczą

Jeżeli pragniesz nasycić swój dom pozytywną aurą i przyciągnąć do niego pomyślność, warto zainteresować się konkretnymi gatunkami. Jednym z najpopularniejszych z nich jest grubosz jajowaty, często nazywany drzewkiem szczęścia lub drzewkiem pieniędzy. Jego charakterystyczne, okrągłe i grube liście przypominają monety, przez co od dekad symbolizuje on dobrobyt. Zgodnie z regułami feng shui, najkorzystniej umiejscowić go blisko drzwi wejściowych albo w południowo-wschodnim fragmencie domu, który odpowiada za strefę bogactwa.

Bardzo lubianym wyborem jest także zamiokulkas zamiolistny. To jedna z najbardziej wytrzymałych i najprostszych w obsłudze roślin domowych, która świetnie znosi niedobór światła słonecznego. W wielu regionach świata panuje przekonanie, że jej obecność sprzyja awansom w pracy, a także otwiera drogę do nowych szans i pewności finansowej.

Kolejnym amuletem pomyślności jest tak zwany bambus szczęścia. Wbrew nazwie, botanicznie jest to dracena Sandera. Uważa się, że ilość rosnących pędów ma ściśle określone przesłanie: dwa oznaczają miłość, trzy przynoszą szczęście, a pięć gwarantuje witalność i dostatek. Z tego względu roślina ta jest niezwykle popularnym podarunkiem na parapetówki czy z okazji zmiany zatrudnienia.

Listę gatunków emanujących dobrą energią uzupełnia pachira wodna. Jej spleciony pień ma według wierzeń zatrzymywać fortunę i nie pozwalać na ucieczkę dobrego losu. W krajach Dalekiego Wschodu często dekoruje ona wnętrza biur, lokali gastronomicznych i butików, mając za zadanie wspierać powodzenie w prowadzonych interesach.

Czy posiadasz już w swoim mieszkaniu którąś z wymienionych roślin? Jeśli brakuje ci takich naturalnych amuletów, warto zaopatrzyć się przynajmniej w jeden okaz, by zaprosić pomyślność pod swój dach.

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