Kiedy ścinać lawendę do suszenia? Zwróć uwagę na porę dnia i wygląd kwiatów

Kluczem do zachowania pięknego zapachu i koloru suszonej lawendy przez długi czas jest staranne dobranie momentu jej zbioru, a nawet konkretnej pory dnia.

Warto wiedzieć, kiedy dokładnie należy ściąć pędy, aby wzmocnić aromat rośliny i uchronić ją przed pojawieniem się pleśni podczas suszenia.

Unikaj często popełnianych błędów! Poznaj zasady prawidłowego zbioru i suszenia lawendy, aby zachwycała zapachem podczas jesiennych i zimowych dni.

Wielu miłośników ogrodnictwa popełnia błąd, przez który suszona lawenda traci swój urok, psuje się lub pleśnieje. Jeśli chcesz stworzyć piękne i trwałe bukiety dekoracyjne, nie odkładaj zbiorów na później. Przekwitłe pędy mają skłonność do kruszenia się i opadania podczas suszenia. W przypadku tworzenia woreczków zapachowych można sięgnąć po rośliny zebrane nieco później – nawet jeśli stracą trochę kwiatów, to i tak będą ładnie pachnieć. Nie wszyscy wiedzą, że przy przygotowywaniu lawendy do suszenia liczy się nie tylko pora roku, ale również moment dnia. Dowiedz się, kiedy zebrać roślinę, by ustrzec się przed pleśnią i zachować jej mocny aromat.

Kiedy ścinać lawendę do suszenia? To najlepszy moment

Optymalny czas na zbiór lawendy to zazwyczaj przełom lipca i sierpnia, choć dużo zależy od panujących warunków atmosferycznych i konkretnego gatunku rośliny. Zamiast ślepo ufać kalendarzowi, lepiej po prostu przyjrzeć się kwiatostanom. Najlepszy moment na ścięcie następuje, gdy na jednej łodydze widać zarówno otwarte kwiaty, jak i wciąż nierozwinięte pączki. To właśnie w tej fazie wzrostu lawenda kryje w sobie najwięcej olejków eterycznych, które odpowiadają za jej cudowny, charakterystyczny zapach.

Pora dnia, w której dokonujemy zbioru, ma ogromne znaczenie. Eksperci od ogrodnictwa doradzają ścinanie lawendy podczas ciepłego, słonecznego dnia, bez opadów, optymalnie w okolicach południa. W tym czasie wilgoć po porannej rosie znika, co gwarantuje, że kwiaty będą idealnie suche. Wilgotna lawenda jest trudniejsza do wysuszenia, a po uformowaniu w wiązanki może szybko zapleśnieć. Z tego powodu opłaca się poczekać na idealną pogodę.

Zaraz po zebraniu lawendy, nie powinniśmy eksponować jej na działanie promieni słonecznych. Słońce sprawia, że kwiaty tracą swoją intensywną barwę, a ich zapach słabnie. Najlepiej jest sformować pędy w małe wiązanki i rozwiesić je kwiatostanami w dół, w miejscu, gdzie jest dobra cyrkulacja powietrza, ale jednocześnie dociera niewiele światła słonecznego. Taka metoda gwarantuje, że nasza lawenda zachowa swój żywy kolor i wspaniałą woń przez długi czas.

Stosując się do tych wskazówek, zapewnisz sobie piękną, suszoną lawendę na długie, jesienne i zimowe wieczory. Przemyślany czas zbioru oraz odpowiednia technika suszenia to gwarancja, że roślina będzie stanowić wspaniałą ozdobę wnętrza, uwalniając naturalny i przyjemny zapach.

Najwyżej położona plantacja lawendy w Polsce

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