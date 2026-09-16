Stawiają je na parapecie ci, którzy pragną chronić rodzinę przed złą energią. Odpycha od domu negatywne intencje z zewnątrz i czuwa nad bezpieczeństwem domowników. Przesądy o roślinach

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-16 5:30

Wiele osób wierzy, że stawiając tę roślinę na parapecie w swoim domu, chroni bliskich przez negatywną energią z zewnątrz. Zgodnie z przesądami ta pięknie kwitnąca roślina doniczkowa odpycha od domu złe intencje innych ludzi i czuwa nad bezpieczeństwem domowników. I choć wiele osób uważa ją za trudną w uprawie, jej właściwości mają pomóc w utrzymaniu spokoju i szczęścia rodziny.

Rośliny doniczkowe w białych i brązowych osłonkach na jasnym parapecie. O przesądach o anturium przeczytasz na SE.
Autor: New Africa/ Shutterstock
  • Wiele osób wierzy w magiczną moc roślin, a anturium od lat stawiane jest na parapetach, by chronić rodzinę przed negatywną energią i wpływami z zewnątrz.
  • Odkryj, jak ta piękna roślina nie tylko oczyszcza przestrzeń i poprawia atmosferę, ale także symbolizuje miłość, wzmacniając więzi domowe.
  • Sprawdź, jakie jeszcze rośliny doniczkowe, oprócz anturium, warto mieć w domu, by przyciągnąć szczęście, bogactwo i pomyślność, zgodnie z pradawnymi wierzeniami.

Stawiają je na parapecie ci, którzy pragną chronić rodzinę przed złą energią

Przesądy dotyczące roślin doniczkowych są mocno zakorzenione w naszej polskiej kulturze. Często są nawet przekazywane z pokolenia na pokolenie. Często wierzenia te dotyczą różnych sfer życia, które mogą poprawić, jeśli znajdą się w naszym otoczeniu. Zgodnie z przesądami są rośliny, które pozytywnie wpływają na zdrowie, pieniądze, czy miłość. Dlatego osoby, które wierzą w przesądy i magiczną moc roślin, otaczają się właśnie takimi okazami każdego dnia. Chętnie stawiają je w doniczkach na parapetach w swoich domach. Ma to pomóc im w codziennym życiu, odpędzić złe moce i przyciągnąć pomyślność. I właśnie taką sławą cieszy się anturium, które nie tylko potrafi pięknie zakwitnąć, ale także znane jest ze swoich właściwości ochronnych. Zgodnie z przesądami anturium stoi na parapetach osób, które pragną chronić swoich bliskich przez negatywną energią z zewnątrz.

Przesądy o roślinach. Anturium w domu odpycha negatywne intencje z zewnątrz 

W znanych przesądach anturium jest uważane za roślinę, która emituje pozytywną energię. Wierzy się, że potrafi oczyścić przestrzeń z negatywnych wibracji, poprawić atmosferę w domu i chronić mieszkańców przed złymi intencjami z zewnątrz czy niepowodzeniami. Jednak nie jest to jedyna moc anturium. Ze względu na sercowaty kształt kwiatostanów, anturium jest uważane za symbol miłości, pasji i namiętności. Wierzy się, że wniesione do domu wzmacnia uczucia między partnerami, pomaga utrzymać harmonię w związku i przyciąga nową miłość do osób samotnych.

Rośliny przynoszące szczęście

Poza anturium jest jeszcze kilka roślin doniczkowych, które warto mieć w sowim domu ze względu na ich niesamowite właściwości. Zgodnie z przesądami do roślin przynoszących szczęście, bogactwo i harmonię w życiu zalicza się również między innymi:

  • Grubosz,
  • Skrzydłokwiat,
  • Lucky bamboo (Dracena Sandera),
  • Pachira wodna,
  • Sansewieria.

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