Te znaki zodiaku myślą tylko o sobie. Sprawdź, czy jesteś na liście

Niektórzy ludzie uwielbiają skupiać na sobie uwagę innych, z dumą opowiadają o swoich triumfach i oczekują poklasku za osiągnięcia.

Z punktu widzenia astrologii istnieją znaki, które wyróżniają się ogromną pewnością siebie i silnym poczuciem własnej wartości.

Wysokie ego nie zawsze oznacza brak współczucia czy narcyzm. Często to po prostu wynik silnego charakteru i potrzeby bycia docenionym przez innych.

przez innych. Przekonaj się, kto najczęściej trafia do zestawień osób skupionych na sobie i dlaczego niektórzy sprawiają wrażenie, że za wszelką cenę chcą postawić na swoim.

Należy pamiętać, że horoskopy to głównie zabawa. Charakteru człowieka nie da się zdefiniować wyłącznie na podstawie jego znaku zodiaku. Samo pojęcie "narcyzm" to termin psychologiczny, a nie tylko określenie osoby zadowolonej z siebie. Jeśli jednak spojrzymy na to z przymrużeniem oka, to Lew, Baran i Koziorożec zdecydowanie królują w rankingu znaków z najbardziej rozbudowanym ego.

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Zodiakalny Lew kocha być w centrum uwagi

Gdyby trzeba było wybrać lidera takich zestawień, bez wątpienia byłby to Lew. Ludzie urodzeni w tym znaku po prostu kochają błyszczeć i zbierać pochwały. Komplementy działają na nich jak magnes i dodają skrzydeł do dalszego działania. Lwy są pewne siebie i nie widzą najmniejszego sensu, by to ukrywać. Swoimi sukcesami dzielą się chętnie i głośno. Czasem mogą wyjść na zapatrzonych w siebie, zwłaszcza gdy każda rozmowa w końcu sprowadza się do ich planów, problemów czy triumfów.

Takie zachowanie wcale nie musi być oznaką narcyzmu. Przedstawiciele tego znaku są po prostu bardzo otwarci i potrzebują potwierdzenia, że ich starania nie idą na marne i są odpowiednio doceniane.

Baran nie odpuszcza i stawia na swoim

Kolejnym znakiem, który słynie z mocnego ego, jest Baran. To urodzony wojownik, który uwielbia rywalizację i dążenie do celu. Kiedy Baran coś zaplanuje, odwiedzenie go od tego pomysłu graniczy z cudem. Nie znosi, gdy ktoś próbuje przejąć nad nim kontrolę lub mówić mu, co ma robić. Skupienie na własnych potrzebach i celach często sprawia, że inni postrzegają go jako egoistę.

Mimo to w relacjach z bliskimi Baran potrafi być oddany i niezwykle lojalny. Jego bezpośredni sposób bycia często jest błędnie brany za brak empatii, choć w rzeczywistości nie ma z nią wiele wspólnego.

Koziorożec a egoizm. Jak to wygląda?

W przypadku Koziorożca mamy do czynienia z nieco innym rodzajem egoizmu. Nie zależy mu na byciu w centrum uwagi czy byciu oklaskiwanym. Dla Koziorożca najważniejsze są jego własne sukcesy i poczucie, że panuje nad swoim życiem. Działa bardzo metodycznie i realizuje swoje plany krok po kroku, często ignorując rady innych. Obserwatorzy z zewnątrz mogą odnieść wrażenie, że Koziorożec uważa się za najmądrzejszego i najlepiej wie, co jest słuszne.

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