Kwiaty szczęścia na 2023 rok. Ustaw te rośliny na parapecie, przyciągniesz dobrobyt oraz miłość. Unikniesz pecha

Jakie kwiaty na szczęście? Takie, które mają magiczne właściwości. Jeśli chcesz, by w twoim domu zagościła obfitość w 2023 roku możesz postawić na sprawdzone sposoby naszych babć. Nawet jeśli nie wierzysz w przesądy, to rośliny w domu z pewnością wniosą do niego dobrą energię.

Jakie kwiaty na szczęście w 2023? Te rośliny warto postawić na parapecie

Kwiaty szczęścia i dobrobytu, to nie zawsze kwiaty w dosłownym tego słowa znaczeniu. Pod tym pojęciem kryją się także inne rośliny, które warto mieć w domu, bo nie tylko ładnie wyglądają ale chronią mieszańców przed złymi mocami i pechem. Jedną z nich jest wawrzyn – znany także jako drzewko laurowe. Choć większość osób kojarzy go jako przyprawę, to liście laurowe mają o wiele większą moc niż podkreślenie smaku bigosu czy ogórkowych pikli.

Kwiaty szczęścia. Roślina, która uchroni przed złem i przyciągnie dobrobyt

Już w starożytności uważano, że wawrzyn to roślina, która przynosi szczęście i bogactwo. Liście laurowe są wykorzystywane w białej magi od wieków. Rzymianie wierzyli, że w miejscu, w którym rośnie wawrzyn nikt poważnie nie zachoruje, nie pojawi się zła moc ani nie uderzy w nie piorun. Drzewko laurowe było nazywane dobrym aniołem. Nasze prababki ustawiały w domu torbę z liśćmi laurowymi na szczęście. Babcie wierzyły, że kilka liści laurowych noszonych w portfelu przyciąga pieniądze, a drzewko wawrzynu ustawione na parapecie chroni przed złym urokiem, zapewniając domownikom dobrobyt. Jeśli zastanawiasz się, gdzie kupić drzewko laurowe – podpowiadamy – bez trudu znajdziesz je w sklepach ogrodniczych w dziale z ziołami.

Kwiaty szczęścia i miłości. Ustaw na parapecie w 2023

Skrzydłokwiat jest ceniony przede wszystkim jako roślina oczyszczająca powietrze, jednak ten kwiat ma o wiele więcej do zaoferowania. To jedna z roślin szczęścia i dobrobytu. Nie bez kozery bywa także nazywana „kobiecym szczęściem". Według legendy bogini miłości, płodności i wojny przelała na niego szczęście, które towarzyszyło jej podczas ślubu. Oznaką czystej miłości jest biały kwiat, którym zakwita skrzydłokwiat. Wiele osób wierzy, że roślina zaprowadza w domu spokój i harmonię.

Kwiaty szczęścia i dobrobytu

Grubosz nazywany jest także pieniążkiem albo drzewkiem szczęścia. Jego okrągłe listki symbolizują bogactwo i według ludowych wierzeń sprowadzają pieniądze do domu. Grubosz przyciąga także spokój i pozytywną energię. W dodatku to roślina, która urośnie wszędzie, jest wytrzymała i łatwa w pielęgnacji.

