Osoby urodzone w środę mają ponadprzeciętne zdolności. Wszyscy zazdroszczą im jednej cechy. Osobowość a dzień urodzenia

Od wieków wierzymy, że dzień narodzin kształtuje nasz charakter – teraz dowiesz się, co mówi o Tobie środa.

Urodzeni w środę to prawdziwi geniusze z biznesowym zmysłem, cechujący się ponadprzeciętną inteligencją i wszechstronnością.

Choć mają wybitne zdolności, ich charakter potrafi zaskoczyć. Odkryj, jakie cechy zdradza dzień Twoich narodzin!

Osoby urodzone w środę mają ponadprzeciętne zdolności. Wszyscy zazdroszczą im jednej cechy

Od wieków ludzie fascynują się wpływem daty urodzenia na charakter i losy człowieka. Astrologia, najstarsza z tych dziedzin, wyodrębnia dwanaście znaków zodiaku, którym przypisuje określone cechy osobowości. Ta teoria zakłada, że położenie planet w momencie naszych narodzin ma wpływ na naszą osobowość, temperament i predyspozycje. Jednak astrolodzy uważają, że nie tylko sama data urodzenia ma wpływ na to, jakimi osobami jesteśmy. Tu spore znaczenie ma także dzień tygodnia, w którym przyszliśmy na świat. To czy urodziliśmy się w niedzielę lub w piątek nie pozostaje obojętne w kształtowaniu naszej osobowości. Planety patronujące poszczególnym dniom tygodnia, obdarowały osoby w nich urodzone niezwykłe cechy osobowości. Tak jest też w przypadku osób, które przyszły na świat w środę. Zgodnie z tą teorią są to ludzie o ponadprzeciętnej inteligencji i wybitnych zdolnościach, których wszyscy im zazdroszczą.

Jakie są osoby urodzone w środę?

Osoby urodzone w środę oprócz niebywałej inteligencji, mogą poszczycić się również dobrym zmysłem w biznesie. Są aktywne, wszechstronne, znają się na handlu, dzięki czemu z łatwością osiągają liczne sukcesy zawodowe. Bardzo lubią zdobywać nową wiedzę i są dobrymi mówcami. Znają odpowiedź na każde pytanie, a jeśli nie, to zaraz je odnajdą. Jednak urodzeni w środę mają niezwykle ciężki charakter. To ludzie nerwowi, którym ciężko jest znaleźć sobie miejsce. Łatwo wyprowadzić ich z równowagi. Lubią się kłócić.

Dzień urodzenia a osobowość

A jakie cechy osobowości są przypisywane osobom urodzonym pozostałe dni tygodnia?

Poniedziałek: Intuicja, Kreatywność, ambicja, pewność siebie.

Wtorek: Energia, odwaga, ambicja, determinacja, niezależność.

Czwartek: Optymizm, hojność, odpowiedzialność, duchowość.

Piątek: Romantyzm, urok, zmysłowość, towarzyskość.

Sobota: Pracowitość, odpowiedzialność, niezależność, wytrwałość.

Niedziela: Optymizm, radość, kreatywność, charyzma.

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