Otwiera się magiczny portal 11.11. Mistrzowska brama numerologiczna rezonuje aurą bogactwa i szczęścia. Jak je przyciągnąć do siebie

Otwiera się magiczna brama 11.11. Tego dnia możesz wykorzystać jej moc

11.11 to najważniejszy portal w całym roku 2024. Tego dnia otwiera się magiczna brama, która przyciąga szczęście oraz bogactwo. W numerologii 11.11 to czas na spełnienia marzeń i przyciągnięcie do siebie pozytywnych fluidów. 11.11 to podwójna moc mistrzowskiej liczby 11. Jest ona jedną z najważniejszych w całej numerologii. Oznacza harmonię oraz zdolności nadprzyrodzona. Mistrzowska liczba 11 to potężna moc i duchowe zrozumienie. Data 11.11 jest podwójnie wzmocniona. Tego dnia komunikacja ze światem astralnym staje się łatwiejsza. Możesz prosić o szczęście lub bogactwo. Każda Twoja prośba zostanie wysłuchana, a szczęśliwszy mogą liczyć na ich spełnienie.

Ogromnym znaczeniem w symbolice 11.11 jest cyfra 1. Oznacza ona zwycięstwo jednostki i siłę działania. Cyfra 1 w numerologii to przede wszystkim indywidualizm oraz poczucie rywalizacji. To również najwyższa energetyczna liczba w całej numerologii. Symbolizuje Boga oraz zwycięstwo dobra nad złem.

Magiczny portal 11.11. Rytuały na szczęście oraz bogactwo

11.11.2024 to wyjątkowy dzień, w którym możesz prosić Wszechświat o spełnienie swoich pragnień. Swoje myśli warto skupić przede wszystkim o godzinie 11:11. Wtedy energia będzie największa i najbardziej intensywna. Zapal białą świecę, a obok połóż spisane na kartce swoje prośby. Przez kilka chwil wpatruj się uważnie w ogień świecy, a następnie spal kartkę. Oczyść myśli i skup się na swoich prośbach. Pamiętaj, że nie mogą one złorzeczyć innym osobom. Takie prośby mogą odwrócić się przeciwko Tobie.

Brama 11.11 to również bardzo dobry dzień na duchową medytację. Zapal ulubione świecie i usiądź w wygodnej pozycji. Zamknij oczy i się skup. Wyobraź sobie niekończący się ocean. Wsłuchaj się w dźwięk wody. Poczuj, jak Twoje ciało się uspokaja. Następnie wyobraź sobie długie schody. Wejdź na nie. Na ich szczycie spotkasz Anioła Stróża, którego będziesz mógł prosić o jedną rzecz. Podziękuj mu i się uśmiechnij. Zejdź po schodach na dół i zakończ medytację.