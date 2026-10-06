Październikowa pełnia Księżyca tuż-tuż. Cztery znaki zodiaku odczują ją wyjątkowo mocno

Październikowa pełnia, określana mianem "Księżyca Myśliwych", zawdzięcza swoją intrygującą nazwę starodawnym obyczajom i już wkrótce rozjaśni nocny firmament.

Oczekiwane pod koniec października zjawisko, z perspektywy astrologicznej, to pełnia w znaku Barana, która stanowi zwiastun bardzo intensywnych, życiowych zmian.

Przekonaj się, w jaki sposób "Księżyc Myśliwych" może ukształtować twoją rzeczywistość i sprawdź, czy należysz do grona czterech znaków zodiaku, które doświadczą jego energii najbardziej.

Geneza nazwy "Księżyc Myśliwych"

Pochodzenie tego terminu jest głęboko zakorzenione w dawnych tradycjach ludów zamieszkujących półkulę północną. Po intensywnym okresie jesiennych zbiorów nadchodził czas gromadzenia zimowych zapasów żywności. Rozpoczynano więc łowy, a mocny blask Księżyca w pełni pozwalał myśliwym na skuteczne tropienie zwierzyny nawet w późnych godzinach nocnych, po zapadnięciu zmroku.

Termin pełni "Księżyca Myśliwych" w 2026 roku

W 2026 roku zjawisko "Księżyca Myśliwych" będziemy mogli obserwować w poniedziałek, 26 października. Punkt kulminacyjny pełni zaplanowany jest na godzinę 6:12 czasu polskiego. Warto jednak skierować swój wzrok ku niebu już poprzedniego wieczoru, 25 października. Księżycowa tarcza będzie wówczas prezentować się niezwykle okazale i sprawiać wrażenie całkowicie oświetlonej.

Na kogo "Pełnia Myśliwych" wpłynie najsilniej?

Zgodnie z astrologią będziemy mieli do czynienia z Pełnią w znaku Barana. Z tego też powodu jej znaczenie oscyluje wokół takich pojęć jak samodzielność, śmiałość, podejmowanie kluczowych decyzji, domykanie starych spraw czy też odnowienie wewnętrznej siły. Należy pamiętać, że jest to podejście ezoteryczne, a nie naukowe. Zobacz, z czym przyjdzie się zmierzyć poszczególnym znakom w trakcie "Pełni Myśliwych".

Baran – To twoja pełnia, odczujesz ją najsilniej. Nagle zapragniesz wziąć sprawy we własne ręce i twardo walczyć o swoje racje. To idealny czas na ważne wybory, zrzucenie balastu i start z czystą kartą.

Byk – Nadszedł moment na zrobienie porządków w sferze finansów i zamknięcie spraw spędzających ci sen z powiek. Pełnia uświadomi ci brutalną prawdę: gdzie marnujesz siły bez jakichkolwiek widoków na sukces.

Bliźnięta – Szykują się poważne zawirowania w relacjach międzyludzkich. Na horyzoncie ważna dyskusja, wiadomość lub ostateczna decyzja dotycząca kumpla czy współpracownika. Mów wprost, bez owijania w bawełnę.

Rak – W centrum twojej uwagi znajdzie się ognisko domowe, rodzina i budowanie azylu. Dojdziesz do wniosku, że dotychczasowe układy cię męczą i potrzebujesz drastycznej zmiany reguł gry lub większej dawki samotności.

Lew – Pełnia obudzi w tobie lwa, dosłownie. Poczujesz dziką żądzę sukcesu. To odpowiednia chwila, by udowodnić wszystkim dookoła, na co cię stać. Dokończ żmudny projekt i zawalcz o brawa.

Panna – Sprawy materialne, etat i poczucie godności wysuną się na plan pierwszy. Nagle dostrzeżesz, jak bardzo dajesz się wykorzystywać – i zdecydujesz, że miarka się przebrała.

Waga – Baran to twój opozycyjny znak, więc pełnia uderzy w ciebie ze zdwojoną siłą. Na tapecie znajdą się związki i stawianie twardych granic. Przestaniesz wreszcie godzić się na kompromisy, które niszczą ciebie samego.

Skorpion – Kosmiczna energia sprzyja potężnemu katharsis. Tłumione przez lata emocje w końcu wybuchną. To rewelacyjny moment na pogrzebanie przeszłości.

Strzelec – Obudzi się w tobie zew natury, pragnienie ucieczki i głód nowych wrażeń. Możliwe, że spakujesz walizki, pójdziesz na studia albo wreszcie zrealizujesz plan, który kurzył się w szufladzie.

Koziorożec – Życie zawodowe, twarde obowiązki i pogoń za stołkiem przejmą stery. Księżyc brutalnie wskaże ci, że nie jesteś robotem i nie udźwigniesz całego świata. Czas na trudne wybory i bezlitosną selekcję celów.

Wodnik – Nadchodzą konwersacje, które wywrócą twój świat do góry nogami. Pełnia zachęca do skoku na głęboką wodę. Spotkasz kogoś, kto popchnie cię do ruchu, o którym nawet byś nie pomyślał.

Ryby – Twój wewnętrzny głos zacznie krzyczeć. Zrozumiesz, że pewien etap w życiu uczuciowym jest trupem, nawet jeśli na papierze wszystko gra. Odetnij się, by w końcu złapać oddech.

Wpływ "Księżyca Myśliwych" najpotężniej odbije się na życiorysach Barana, Wagi, Raka oraz Koziorożca. Wynika to z faktu, że to właśnie u nich pełnia zlokalizowana w Baranie mocno odpala strefy związane z konkretnym działaniem, budowaniem relacji, dbaniem o zaplecze i poczuciem odpowiedzialności.

Pełnia Truskawkowego Księżyca

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