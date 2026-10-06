Październikowa pełnia Księżyca tuż-tuż. Cztery znaki zodiaku odczują ją wyjątkowo mocno

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-10-06 11:42

Zbliżająca się październikowa pełnia od dawna nosi unikalną nazwę. "Księżyc Myśliwych" zagości na jesiennym niebie już pod koniec tego miesiąca. Sprawdźcie, kiedy dokładnie będziemy mogli podziwiać to zjawisko, jakie jest źródło tego wyjątkowego określenia i na które znaki zodiaku wpłynie ono najintensywniej.

Wielki Księżyc w pełni na jasnoniebieskim niebie nad zalesionym wzgórzem. O Księżycu Myśliwych przeczytasz na SE.
Autor: wirestock/ Freepik.com
  • Październikowa pełnia, określana mianem "Księżyca Myśliwych", zawdzięcza swoją intrygującą nazwę starodawnym obyczajom i już wkrótce rozjaśni nocny firmament.
  • Oczekiwane pod koniec października zjawisko, z perspektywy astrologicznej, to pełnia w znaku Barana, która stanowi zwiastun bardzo intensywnych, życiowych zmian.
  • Przekonaj się, w jaki sposób "Księżyc Myśliwych" może ukształtować twoją rzeczywistość i sprawdź, czy należysz do grona czterech znaków zodiaku, które doświadczą jego energii najbardziej.

Geneza nazwy "Księżyc Myśliwych"

Pochodzenie tego terminu jest głęboko zakorzenione w dawnych tradycjach ludów zamieszkujących półkulę północną. Po intensywnym okresie jesiennych zbiorów nadchodził czas gromadzenia zimowych zapasów żywności. Rozpoczynano więc łowy, a mocny blask Księżyca w pełni pozwalał myśliwym na skuteczne tropienie zwierzyny nawet w późnych godzinach nocnych, po zapadnięciu zmroku.

Termin pełni "Księżyca Myśliwych" w 2026 roku

W 2026 roku zjawisko "Księżyca Myśliwych" będziemy mogli obserwować w poniedziałek, 26 października. Punkt kulminacyjny pełni zaplanowany jest na godzinę 6:12 czasu polskiego. Warto jednak skierować swój wzrok ku niebu już poprzedniego wieczoru, 25 października. Księżycowa tarcza będzie wówczas prezentować się niezwykle okazale i sprawiać wrażenie całkowicie oświetlonej.

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Na kogo "Pełnia Myśliwych" wpłynie najsilniej?

Zgodnie z astrologią będziemy mieli do czynienia z Pełnią w znaku Barana. Z tego też powodu jej znaczenie oscyluje wokół takich pojęć jak samodzielność, śmiałość, podejmowanie kluczowych decyzji, domykanie starych spraw czy też odnowienie wewnętrznej siły. Należy pamiętać, że jest to podejście ezoteryczne, a nie naukowe. Zobacz, z czym przyjdzie się zmierzyć poszczególnym znakom w trakcie "Pełni Myśliwych".

Baran – To twoja pełnia, odczujesz ją najsilniej. Nagle zapragniesz wziąć sprawy we własne ręce i twardo walczyć o swoje racje. To idealny czas na ważne wybory, zrzucenie balastu i start z czystą kartą.

Byk – Nadszedł moment na zrobienie porządków w sferze finansów i zamknięcie spraw spędzających ci sen z powiek. Pełnia uświadomi ci brutalną prawdę: gdzie marnujesz siły bez jakichkolwiek widoków na sukces.

Bliźnięta – Szykują się poważne zawirowania w relacjach międzyludzkich. Na horyzoncie ważna dyskusja, wiadomość lub ostateczna decyzja dotycząca kumpla czy współpracownika. Mów wprost, bez owijania w bawełnę.

Rak – W centrum twojej uwagi znajdzie się ognisko domowe, rodzina i budowanie azylu. Dojdziesz do wniosku, że dotychczasowe układy cię męczą i potrzebujesz drastycznej zmiany reguł gry lub większej dawki samotności.

Lew – Pełnia obudzi w tobie lwa, dosłownie. Poczujesz dziką żądzę sukcesu. To odpowiednia chwila, by udowodnić wszystkim dookoła, na co cię stać. Dokończ żmudny projekt i zawalcz o brawa.

Panna – Sprawy materialne, etat i poczucie godności wysuną się na plan pierwszy. Nagle dostrzeżesz, jak bardzo dajesz się wykorzystywać – i zdecydujesz, że miarka się przebrała.

Waga – Baran to twój opozycyjny znak, więc pełnia uderzy w ciebie ze zdwojoną siłą. Na tapecie znajdą się związki i stawianie twardych granic. Przestaniesz wreszcie godzić się na kompromisy, które niszczą ciebie samego.

Skorpion – Kosmiczna energia sprzyja potężnemu katharsis. Tłumione przez lata emocje w końcu wybuchną. To rewelacyjny moment na pogrzebanie przeszłości.

Strzelec – Obudzi się w tobie zew natury, pragnienie ucieczki i głód nowych wrażeń. Możliwe, że spakujesz walizki, pójdziesz na studia albo wreszcie zrealizujesz plan, który kurzył się w szufladzie.

Koziorożec – Życie zawodowe, twarde obowiązki i pogoń za stołkiem przejmą stery. Księżyc brutalnie wskaże ci, że nie jesteś robotem i nie udźwigniesz całego świata. Czas na trudne wybory i bezlitosną selekcję celów.

Wodnik – Nadchodzą konwersacje, które wywrócą twój świat do góry nogami. Pełnia zachęca do skoku na głęboką wodę. Spotkasz kogoś, kto popchnie cię do ruchu, o którym nawet byś nie pomyślał.

Ryby – Twój wewnętrzny głos zacznie krzyczeć. Zrozumiesz, że pewien etap w życiu uczuciowym jest trupem, nawet jeśli na papierze wszystko gra. Odetnij się, by w końcu złapać oddech.

Wpływ "Księżyca Myśliwych" najpotężniej odbije się na życiorysach Barana, Wagi, Raka oraz Koziorożca. Wynika to z faktu, że to właśnie u nich pełnia zlokalizowana w Baranie mocno odpala strefy związane z konkretnym działaniem, budowaniem relacji, dbaniem o zaplecze i poczuciem odpowiedzialności.

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