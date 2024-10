Radosna przepowiednia na jesień dla jednego znaku zodiaku. Prawdziwa miłość na horyzoncie i pomyślność. Horoskop na październik

Nadchodzi czas premii i dużej wypłaty dla tego znaku zodiaku. Horoskop na pełnię Księżyca we wrześniu 2024 z przepowiednią obfitości

Radosna przepowiednia na jesień dla jednego znaku zodiaku. Prawdziwa miłość na horyzoncie

Rozpoczął się nowy miesiąc astrologiczny i w związku z tym wiele osób wierzących w horoskopy sprawdza, co czeka na nich w najbliższych tygodniach. Horoskop na październik 2024 przygotował naprawdę radosną przepowiednię dla osób, którym patronuje ten jeden znak zodiaku. Najbliższy miesiąc upłynie pod znakiem miłości i pomyślności. Początek jesieni to szereg zmian w ich życiu miłosnym, gdyż na horyzoncie w końcu pojawi się prawdziwa miłość i szansa na zbudowanie trwałego związku na lata, a może nawet na całe życie. Dlatego muszą być czujni i nie przegapić tej szansy. Kogo dotyczy ten horoskop miłosny na październik? Chodzi o osoby urodzone między 19 lutego a 20 marca, czyli zodiakalne Ryby. Co jeszcze czeka osoby spod znaku zodiaku Ryb w październiku?

Horoskop miłosny na październik 2024 dla Ryb

Horoskop miłosny na październik 2024 dla osób urodzonych pod patronatem znaku zodiaku Ryby, to pasmo pomyślności. Ryby w związkach postawią jesienią na zmysłowość. Wspólne spędzanie czasu, romantyzm i mnóstwo czułości sprawi, że poczujecie radość i spokój w sercu. Z kolei single będą się dobrze bawić, a gdzieś na horyzoncie pojawi się prawdziwa miłość, na którą czekają od miesięcy. A to zasługa Wenus w Skorpionie, która poprawi stosunki z ludźmi i zapewni powodzenie w miłości. Tu kluczowe będą dni między 13 a 19 października, kiedy zapanują szczęśliwe dla Ryb układy Wenus z Neptunem i Plutonem. To wtedy mają największą szansę na poznanie kogoś, z kim poczują bliską więź od pierwszego wejrzenia.

