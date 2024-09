Ten znak zodiaku powinien przygotować się na awans. Horoskop na nów Księżyca w październiku ma dobrą przepowiednię i ostrzeżenie dla wszystkich znaków

Ezoteryczna przepowiednia na październik 2024 jest związana z nowiem Księżyca i zaćmieniem Słońca w znaku Wagi. To wydarzenie już w środę, 2 października, jednak jego wpływ będziemy odczuwać dzień wcześniej i pozostaniemy w tej energii jeszcze przez dwa kolejne dni. Co przyniesie ten czas i dla kogo będzie łaskawy?

Ten znak zodiaku powinien przygotować się na awans. Horoskop na nów Księżyca w październiku

Znakiem zodiaku, dla którego nów Księżyca i zaćmienie Słońca w październiku będzie dobrym czasem, jest Wodnik. Ta lunacja zapowiada nadchodzący awans. Uwolnisz się od schematów, które są w Twoim życiu już wystarczająco długo, byś nie mógł wzrastać. Uwierz w końcu w siebie i w swoją moc. Twoja wiedza i dobro muszą zostać docenione. Czerp ze swojej kreatywności pełnymi garściami to pomoże Ci lepiej zorganizować sprawy zawodowe. Dzięki spokojowi i szczęściu rodzinnemu będziesz mógł skupić się na zadaniach związanych z pracą, a wpływy na konto wystarczą na dobre życie i udany urlop. Może warto zaplanować jakiś rodziny grudniowy wypad?

Rady dla każdego znaku zodiaku na nów Księżyca w październiku 2024

Energia nowiu Księżyca w Wadze niesie ze sobą oczyszczenie. Niektórzy z nas poczują, że czas zajrzeć głęboko w siebie i wyciągnąć najskrytsze marzenia. Ta lunacja będzie skłaniała nas do zaufania swojej intuicji. To czas złapania równowagi i duchowej odnowy, ale i rewolucji. Wszystko przez zaćmienie Słońca. Jego energia jest intensywna i możemy doświadczyć nieoczekiwanych wydarzeń, zakończeń lub zmian, które mogą być trudne do opanowania. To wydarzenie zachęci nas do większej kreatywności i energii, którą możemy skierować na budowanie więzi, zwłaszcza relacji w związkach. Pomaga w tym fakt, że władczynią tego zaćmienia jest Wenus, która synchronizuje się z energicznym Marsem i pracowitym Saturnem, podsycając nasz pęd i pracowitość, aby jak najlepiej wykorzystać ten czas. Dlatego, podkreślamy to jeszcze raz, zaufaj intuicji, medytuj, spędzaj jak najwięcej czasu w otoczeniu natury i rozmawiaj z bliskimi o uczuciach. Nie unoś się jednak gniewem, podejdź do wszystkiego racjonalnie i spokojnie, w przeciwnym razie wywołasz pożar, którego może nie dać się ugasić.

