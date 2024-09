Na, którym piętrze najlepiej jest mieszkać? Numerologia wskazuje to jasno. Na tym piętrze gości wieczne szczęście i spokój ducha

Pełna radości przepowiednia dla jednego znaku zodiaku na wrzesień 2024. To będzie początek pozytywnych zmian w życiu. Dostanie to, na co czekał od lat. Horoskop na wrzesień 2024

Co numerologia mówi o numerze piętra, na którym mieszkasz?

Numerologia dzisiaj traktowana jako element ezoretyki w dawnych latach miała o wiele większe znaczenia. W starożytności była uważana za naukę równą matematyce. Wierzono, że to właśnie w liczbach zaklęty jest boski porządki i tajny kod, który pozwoli poznać przyszłość. Każda z cyfra symbolizowała coś innego i posiadała indywidualną energią, którą emanowała. Również dzisiaj bardzo dużą uwagę przykładamy do symboliki liczb. Nie wręcza się bukietów z parzystą liczbą kwiatów ponieważ przyjęło się, że to przyciąga pecha i nieszczęście. Cyfra 7 uważana jest za szczęśliwą, a z kolei 13 oznacza pecha. To tylko niektóre z przykładów magicznego znaczenia liczb, które nadal funkcjonują we współczesnym świecie. Numer piętra w numerologii także ma znaczenia. Określa ona energię dla mieszkań, które się na nim znajdują. To stała aura, która oddziałuje na domowników. Nie można przed nią uciec.

W numerologii wyjątkowo szczęśliwym numerem piętra jest 9. Im bliżej nieba, tym większa szanse na energetyczne szczęście. Symbolika cyfry 9 skupia się przede wszystkim na łagodnej energii i emocjonalnym wsparciu. Numerologiczna 9 to cyfra mistyków oraz wizjonerów. Sprzyja ona rozwojowi duchowemu oraz pomaga wsłuchać się w głos intuicji. Prowadzi przez życie i opiekuje się nami. Jest bogata w inteligencję Ma dar obserwacji oraz umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Mieszkania zlokalizowane na piętrze 9 są dobrym miejscem na odpoczynek. To bezpieczna przystań, do której złe emocje nie mają wstępu. Jeżeli nie masz lęku wysokości to zdecydowanie mieszkanie na piętrze 9 będzie dobrym wyborem.

Numerologia numeru mieszkania