Sylwester we wrześniu? Rozpoczyna się nowy rok numerologiczny 2025. Niektórym przyniesie szczęście i bogactwo

Nowy rok numerologiczny nie rozpoczyna się tak jak rok kalendarzowy, ale wraz z pierwszym wrześniowym nowiem Księżyca, dlatego, tak jak pisaliśmy wyżej, 2025 rozpocznie się 3 września. Oznacza to ogromną zmianę wibracji. Przejdziemy z ósemki do dziewiątki. Wibracja liczby 9 jest niezwykle potężna i wpływa na nas na wielu poziomach. To czas, kiedy powinniśmy skupić się na duchowym rozwoju, uzdrawianiu i dbaniu o swoją energię. To również okres, w którym warto zwrócić uwagę na wartości moralne i duchowe, a także pracę na rzecz wspólnego dobra. Jednak każdemu z nas przyniesie coś innego. Co dokładnie? Oblicz swój rok numerologiczny i sprawdź, co Cię czeka.

Nowy rok numerologiczny 2025. Jak obliczyć, w którym roku numerologicznym jestem?

Żeby obliczyć swój osobisty rok numerologiczny, dodaj cyfry swojego dnia, miesiąca urodzenia i roku urodzenia do cyfr roku 2025. Na przykład, jeśli Twoja data urodzenia to 11.10.1978, obliczenia będą wyglądać następująco: 1+1+1+1+9+7+8+2+2+5 = 37 i dalej 3+7 = 10, a 1+0 daje 1, to oznacza, że wchodzisz w pierwszy rok numerologiczny.

Rozpoczyna się nowy rok numerologiczny 2025, niektórym przyniesie szczęście i bogactwo

Wibracja dziewiątki sprzyja refleksji i zamykaniu starych spraw. To doskonały czas na porządki w życiu, zarówno na poziomie fizycznym, jak i emocjonalnym. Warto zastanowić się, które sprawy i relacje już nam nie służą i zakończyć je, aby zrobić miejsce na nowe możliwości. Dziewiątka zachęca nas również do pracy na rzecz wspólnego dobra i angażowania się w działania charytatywne. Każdy osobisty rok numerologiczny ma swoje unikalne znaczenie i wpływ na nasze życie. Oto co przynosi każdy z nich:

Rok 1: Czas nowych początków, inicjatyw i projektów. To idealny moment na rozpoczęcie nowych przedsięwzięć i realizację marzeń.Rok 2: Skupienie na relacjach i współpracy. To czas budowania porozumienia i harmonii z innymi.Rok 3: Okres kreatywności, radości i ekspresji. To doskonały czas na rozwijanie talentów artystycznych i nawiązywanie nowych znajomości i pławienie się w luksusach, które nadejdą.Rok 4: Czas pracy i budowania fundamentów. To moment na solidną pracę nad sobą i swoimi celami.Rok 5: Okres zmian i nowych doświadczeń. To czas na odrzucenie starych schematów i otwarcie się na nowe możliwości.Rok 6: Skupienie na rodzinie i bliskich. To czas na dbanie o relacje i tworzenie harmonii w życiu osobistym.Rok 7: Czas refleksji i duchowego rozwoju. To moment na zgłębianie wiedzy i poszukiwanie wewnętrznego spokoju.Rok 8: Okres sukcesów i realizacji celów. To czas na zbieranie owoców swojej pracy i osiąganie zamierzonych rezultatów.Rok 9: Czas podsumowań i zakończeń. To moment na zamykanie starych spraw i przygotowanie się na nowy cykl.

ZOBACZ TEŻ: Te znaki zodiaku są stworzone do wielkich rzeczy. Bogactwo i chwałę mają zapisaną w gwiazdach

QUIZ. Magiczne rośliny w Polsce. Quiz tak trudny, że tylko wiedźma lub znachor zdobędą komplet punktów Pytanie 1 z 10 Słowianie wierzyli, że w tych kwiatach zaklęte są dusze grzeszników. Do dziś panuje przesąd, że lepiej nie trzymać ich w domu, bo przynoszą pecha. O jakiej rośnie mowa? Bratek Wrzos Aksamitka Dalej