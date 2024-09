Wybierz kolor etui telefonu zgodny ze znakiem zodiaku, by przyciągnąć obfitość. Horoskop wskaże odpowiednią barwę

Kolor etui telefonu, którego używamy do płatności odpowiedni dla znaku zodiaku, to według astrologów jeden z elementów sukcesu. Warto porzucić najpopularniejsze kolory – czarny i stalowy – i spróbować dopasować portfel do horoskopu. To może być też wskazówka dla niezdecydowanych, który kolor wybrać. Według ludzi, którzy wierzą, że wszystko zapisane jest w gwiazdach właściwy kolor etui telefonu, którym płacimy, przyciąga szczęście i bogactwo.

Spis treści

Kolor etui telefonu dla znaku zodiaku. Horoskop dla Barana

Baran z łatwością przyciąga pieniądze, ale równie łatwo je wydaje. Patronem tego znaku zodiaku jest Mars, dlatego kolor etui telefonu odpowiedni dla Byka powinien mieć czerwony kolor. Jeśli dodatkowo pokrowiec ma różne odcienie czerwieni, będzie sprzyjał napływowi gotówki. Co ważne w takim „portfelu” pieniądze nie utrzymają się długo, dlatego, jeśli chcesz zaoszczędzić na konkretny cel, oszczędności odkładaj pieniądze do realnej portmonetki w kolorze cytrynowym lub różowym.

Kolor etui telefonu dla znaku zodiaku. Horoskop dla Byka

Byk powinien postawić na kolor zielony. Patronująca mu Wenus sprzyja tej barwie. Etui we wszystkich odcieniach zieleni zapewni stabilny, finansowy dochód i stopniowy wzrost bogactwa materialnego. Byki powinny unikać „portfela” w kolorze żółtym.

Kolor etui telefonu dla znaku zodiaku. Horoskop dla Bliźniąt

Bliźnięta rzadko osiągają bogactwo, to dlatego, że dobra materialne nie są dla nich najważniejsze. Ale osoby spod znaku Bliźniąt mogą bez trudu zarobić duże pieniądze, które mogą także szybko wydać. Kolor etui, który pomoże przyciągnąć stały dopływ gotówki to żółty.

Kolor etui telefonu dla znaku zodiaku. Horoskop dla Raka

Rak to jeden z najbardziej oszczędnych znaków zodiaku. Dzięki swojej systematyczności potrafi zgromadzić niezłą sumkę. Etui w kolorze bieli lub czerwieni może pomóc w utrzymaniu stałego dopływu pieniędzy.

Kolor etui telefonu dla znaku zodiaku. Horoskop dla Lwa

Lew to królewski znak zodiaku, którym rządzi Słońce. Osoby urodzone w Lwie uwielbiają luksusy, ale także potrafią na nie zarobić. Pomocne przy gromadzeniu bogactwa może być etui w kolorze złota. Natomiast niebieski „portfel” odciągnie pieniądze od właściciela.

Kolor etui telefonu dla znaku zodiaku. Horoskop dla Panny

Skrupulatna Panna potrafi oszczędzać i racjonalnie wydawać. Kolor etui idealny dla tego znaku zodiaku to niebieski. W dążeniu do bogactwa osobom spod znaku Panny pecha mogą przynieść akcesoria w kolorze zielonym, jasnożółtym oraz czerwonym.

Kolor etui telefonu dla znaku zodiaku. Horoskop dla Wagi

Waga przyciąga do siebie pieniądze, ale robi to bardzo powoli. Jej surowość i sprawiedliwość sprawiają, że zanim zdecyduje się przyjąć zapłatę, trzy raz sprawdzi, czy na pewno zasługuje, dlatego bogactwo przychodzi jej z trudem. Szczęśliwy kolor etui dla Wagi to biały. Dobry będzie także jasnoniebieski oraz zielony. Natomiast czarny może przynieść pecha.

Kolor etui telefonu dla znaku zodiaku. Horoskop dla Skorpiona

Skorpion potrzebuje energetycznego koloru do działania i zarabiania. Kolor etui odpowiedni dla tego znaku zodiaku to czerwony. Sprawdzi się także pomarańczowy oraz ciemny brąz. Pecha może przynieść zielony.

Kolor etui telefonu dla znaku zodiaku. Horoskop dla Strzelca

Strzelec łatwo przyciąga bogactwo, ale nie dba o rzeczy materialne. Jest energiczny i żądny wrażeń. Kolor etui, który pomoże osiągnąć zamierzone cele finansowe to pomarańczowy oraz intensywny żółty. Khaki oraz fiolet przyniosą pecha.

Kolor etui telefonu dla znaku zodiaku. Horoskop dla Koziorożca

Koziorożec jest spokojny i opanowany tak w życiu, jak i przy wydawaniu oraz zarabianiu pieniędzy. Etui idealne dla tego znaku zodiaku powinien mieć kolor khaki lub brązowy. Pecha może przynieść telefon w kolorze czerwonym lub złotym.

Kolor etui telefonu dla znaku zodiaku. Horoskop dla Wodnika

Wodnik to urodzony artysta dlatego potrafi być zarówno bogaty, jak i biedny. Etui idealne dla tego znaku zodiaku powinno mieć kolor jasnoniebieski. Pecha może przynieść „portfel” w kolorze czarnym lub brązowym.

Kolor etui telefonu dla znaku zodiaku. Horoskop dla Ryb

Ryby są niezwykle wrażliwe. Mają bogate wnętrze, nie dbając przy tym o dobra materialne. Szczęśliwy kolor etui dla osób urodzonych w znaku Ryb to pomarańczowy, żółty i różowy. Ryby powinny unikać „portmonetki” w kolorze czarnym oraz bordowym.

