Przeżyła śmierć kliniczną. W niebie poznała przyszłe losy ludzkości do 2032 roku. "To, co fałszywe i nieprawdziwe zostanie usunięte"

Przyjrzyj się uważnie. To, co zauważysz na tym obrazku zdradzi, jak radzisz sobie w życiu. Tylko lubiane i szczere osoby dostrzegą ten jeden szczegół. Obrazkowy test na osobowość

Zamiast do ciasta mieszam to z płynem do naczyń. Ekologiczny oprysk na mączniaka, który zabije grzyba! Usunie grzybnie z roślin i uratuje każdy kwiat. Domowy oprysk na mączniaka

Przeżyła śmierć kliniczną. W niebie poznała przyszłe losy ludzkości

Julie Pool w wieku 20 lat przeżyła śmierć kliniczną. Jak wspomniała w jednym z wywiadów, którego udzieliła portalowi metro.co.uk., w młodości przedawkowała leki. Wówczas trafiła do nieba. Jak wyznała, spędziła w zaświatach trzy dni i to, co tam zobaczyła i usłyszała sprawiło, że wcale nie chciała wracać na ziemię. - Miałam tam wokół siebie moje anioły i duchowych przewodników. Zabrali mnie ze sobą do wyższych sfer. Chciałam tam zostać, ale powiedzieli mi, że to jeszcze nie mój czas - wyznała Julie Pool. Jednak to nie wszystko, czego doświadczyła w niebie podczas śmierci klinicznej. Amerykanka wyjawiła w rozmowie z mediami, że podczas swojej pozaziemskiej wędrówki poznała również przyszłe losy ludzkości.

Wie, co wydarzy się w latach 2012-2032. "To, co fałszywe i nieprawdziwe zostanie usunięte"

W niebie Julie Pool miała się dowiedzieć, co czeka ludzkość w latach 2012-2032. Otóż czeka nas początek "złotego wieku". - W tym czasie ludziom zostanie zapewniona równość we wszystkich obszarach. To, co fałszywe i nieprawdziwe zostanie usunięte. [...] Nie oznacza, to, że zbliża się jakiś koniec świata. Jednak ludzie u władzy, którzy są skorumpowani, zostaną zdemaskowani - zaznaczyła Amerykanka.

Obecnie Julie Pool pracuje jako trenerka duchowego wzmocnienia. Twierdzi, że pomaga ludziom odnaleźć wewnętrzną siłę.