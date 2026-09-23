Zacznie się dokładnie 3 października. To czas próby dla miłości i związków. Dawna miłość zapuka do drzwi i namiesza. Te 3 znaki zodiaku odczują to najmocniej. Retrogradacja Wenus 2026

Nadchodząca retrogradacja Wenus, rozpoczynająca się 3 października, przyniesie intensywny okres rewizji i refleksji w sferze miłości i relacji.

Ta astrologiczna podróż wstecz, przez znaki Skorpiona i Wagi, będzie czasem powrotów i testów dla naszych związków, wymagając domknięcia starych spraw.

Sprawdź, które znaki zodiaku odczują najmocniej ten wpływ i dowiedz się, jak przygotować się na nadchodzące wyzwania w uczuciach.

Retrogradacja Wenus zacznie się dokładnie 3 października. To czas próby dla miłości i związków

Już 3 października 2026 roku czeka nas niezwykle ważne zjawisko astrologiczne, a mianowicie retrogradacja Wenus. Wenus to planeta miłości, relacji, wartości, pieniędzy, piękna i przyjemności. Kiedy jest w ruchu retrogradacyjnym (czyli z perspektywy Ziemi wydaje się poruszać wstecz), jej energie są skierowane do wewnątrz. To czas na rewizję, ponowną ocenę i refleksję, a nie na rozpoczynanie czegoś nowego w obszarach, którymi Wenus włada. W tym okresie planeta cofnie się do znaku Skorpiona, skąd ruszy do znaku Wagi. Ten czas będzie próbą dla naszych relacji i związków. Dlaczego? Retrogradację Wenus interpretuje się jako czas powrotów: dawne relacje, uczucia lub niedokończone rozmowy mogą ponownie się pojawić. Astrologicznie, to moment na ostateczne domknięcie, a nie koniecznie na odnawianie. Otrzymanie wiadomości od osoby z przeszłości w październiku jedynie sygnalizuje niezakończony wątek. Kluczowe decyzje dotyczące jego dalszego losu najlepiej podjąć po 14 listopada. Warto również przypomnieć sobie wydarzenia z jesieni 2018 roku, gdyż ośmioletni cykl Wenus często powraca do podobnych schematów.

Te 3 znaki zodiaku odczują najmocniej retrogradację Wenus 2026

Najsilniej na ruch wsteczny Wenus zareagują Wagi i Skorpiony, gdyż to przez ich obszar Wenus będzie retrogradować. Wpływ odczują również Byki, jako drugi znak władany przez Wenus, leżący w opozycji do Skorpiona. Szczególnie intensywnie doświadczą jej wpływu osoby, których osobiste punkty w horoskopie urodzeniowym – takie jak Słońce, Księżyc, Wenus czy ascendent – znajdują się między 22° Wagi a 8° Skorpiona.

12