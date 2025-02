Oto Twój Anioł Stróż. Wiosną to on będzie czuwał na Twoim szczęściem. Duchowy opiekun dopasowany do Twojej daty urodzenia wesprze Cię w trudnych chwilach

Najbliższa pełnia Księżyca wydarzy się już w środę, 12 lutego. Nasz ziemski satelita będzie najbardziej okazały o godzinie 14:53, jednak jego energię zaczniemy odczuwać już we wtorek. To będzie lunacja pełna gorących zwrotów akcji. Tej pełni patronuje Lew, w tym czasie słońce znajduje się w znaku Wodnika, dlatego rodzi się w nas chęć poszukiwania wolności. Możemy czuć się tak, jakby ktoś zamknął na w klatce. Energia znaku Lwa podsunie rozwiązania. Daj się mu poprowadzić, a tak jak to dzikie zwierzę wyrwiesz się z prętów niewoli. Te słowa do serca powinien wziąć sobie szczególnie jeden znak zodiaku, który miał ostatnio trochę zawodowych wątpliwości. Horoskop dla niego jest szczególnie optymistyczny.

Zacznie się we wtorek i potrwa aż do 14 lutego. Bogactwo będzie wołać Twoje imię, mowa o jednym ze znaków zodiaku. Sprawdź horoskop na pełnię Księżyca w lutym

Horoskop na pełnię Księżyca w lutym ma dobre wiadomości szczególnie dla osób urodzonych w znaku Bliźniąt. Jeśli to Twój znak bądź czujna i wykorzystaj swoją moc. Przestań sobie umniejszać i zacznij w końcu chwalić się umiejętnościami. To dzięki Tobie firma zarabia, a atmosfera, którą wprowadzasz w pracy, sprawia, że inni wzrastają. Dlatego wypnij pierś i z dumą mów o swoich zasługach. Ruszaj na polowanie okazji, które przyniosą cenne łupy w postaci podwyżki lub awansu.

Pełnia Księżyca w lutym 2025. Księżyc w znaku Lwa przyniesie zmiany, na które czekamy

Księżyc w Lwie sprawia, że budzimy się z zimowego snu. Marazm ostatnich dni, który wspierała kapryśna aura, sprawił, że straciliśmy wigor. Lew przynosi płomień, który rozpala energię na nowo i nadaje rytm, a przy okazji pali wszystko, co nam nie służy. Popycha nas do działania, sprawia, że odzyskujemy kontrolę nad naszym życiem. Inni zaczynają nas dostrzegać, słyszą co mamy do powiedzenia. Także my sami dopuszczamy do głosu wewnętrzne potrzeby. Jeśli czujesz, że jesteś w pułapce, spróbuj znaleźć chwilę dla siebie i wyjdź na spacer do miejsca, w którym nigdy nie byłeś. Możesz też wykorzystać przerwę w pracy na zjedzenie posiłku na zewnątrz, zamiast w biurze. Zmienisz otoczenie, nabierzesz dystansu, zrobisz coś nowego i poczujesz inspiracje. Lew budzi w nas kreatywność i chęć twórczej realizacji, dlatego podczas tej pełni myśl o sobie i rób to, co raduje twoje serce. Pełnia w lutym to również czas oczyszczenia siebie i otoczenia. Zastanów się jakie relacje ci nie służą i zakończ je, a jeśli jeszcze nie jesteś na to gotowy, ogranicz kontakty. Okadź mieszkanie białą szałwią i rozsyp w kątach sól — poczujesz dobrą energię. Lęk i niepokój, które towarzyszyły ci od kilku dni — znikną.

Pełnia Księżyca w lutym. Kiedy jest i jak się nazywa?

Pełnia Księżyca w lutym 2025 wypada 12 dnia miesiąca o godzinie 14:53. Nasz ziemski satelita od lat fascynuje ludzkość. Jego cykle służyły niegdyś jako pewnego rodzaju kalendarz, ustalający mijające lata, ale również pory polowań czy zbiorów. Dlatego starożytne kultury nadawały każdej pełni inną nazwę, nawiązującą do specyficznego w danym okresie zachowania fauny i flory. To wyjątkowe zjawisko na niebie, w lutym najczęściej nazywamy Pełnią Śnieżnego Księżyca lub Snow Moon. Inne nazwy pełni w lutym, to Burzowa lub Głodna Pełnia Księżyca, a także Pełnia Księżyca Lodu. Bywa także nazywana Księżycem: Rogatym, Dzikim, Oczyszczającej Czerwieni, Srogiej Zimy oraz Przyspieszającym i Solmonath (słonecznego miesiąca). Określenia pochodzą od pogody w lutym w Ameryce Południowej, która była z reguły zimna i śnieżna, a zapasy żywności z ubiegłego roku powoli się kończyły. Lutowej pełni nadawano magiczne, symboliczne znaczenie. Była zapowiedzią nadchodzących zmian w przyrodzie. Niektórzy uważali, że śnieg w lutym zwiastował ładną wiosnę. Z kolei niska temperatura podczas lutowej pełni oznaczała wiosenne burze.

