Zrób to 21 marca, a unikniesz kłopotów. Ten dzień może zmienić wszystko w Twoim życiu. Przesądy i rytuały na szczęście w pierwszy dzień wiosny

Pierwszy dzień wiosny, zarówno kalendarzowej, jak i astronomicznej, to czas pełen dawnych obrzędów i przesądów.

Tradycja topienia Marzanny symbolizuje pożegnanie zimy i zaproszenie wiosennego odrodzenia.

Wierzono, że odpowiednie zachowanie w tym dniu zapewniało zdrowie, szczęście i dostatek na cały rok.

Przesądy na pierwszy dzień wiosny. Skąd się wziął zwyczaj topienia marzanny?

Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej i astronomicznej nie zawsze przypada w tym samym terminie. W tym roku kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca, w tym roku będzie to sobota. Astronomiczna wiosna 2026 rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej, czyli 20 marca 2026. To wtedy dzień i noc mają dokładnie taki sam czas trwania, czyli po 12 godzin, a ten moment jest także nazywany wiosennym przesileniem. Nadejście nowej pory roku, podczas której uśpiona w zimowym śnie, przyroda budzi się do życia, jest jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. Jednak do jej nadejścia trzeba się odpowiednio przygotować. Zarówno w Polsce, jak i na świecie istnieje mnóstwo zwyczajów związanych z pierwszym dniem wiosny. Wiele z tych wiosennych przesądów ma swoje korzenie w dawnych obrzędach pogańskich, które celebrowały odrodzenie życia po zimie. Rytuały takie jak topienie Marzanny symbolizowały pożegnanie z zimą i jej mrokami, a także prośbę o pomyślność i obfite plony w nadchodzącym sezonie. Wierzono, że odpowiednie zachowanie w tym kluczowym momencie przejściowym – od zimowego uśpienia do wiosennego rozkwitu – mogło zapewnić zdrowie, szczęście i dostatek na cały rok. Stąd wzięło się tak wiele szczegółowych zaleceń i zakazów, które miały "pomóc" naturze w jej odrodzeniu.

Zrób to 21 marca, a unikniesz kłopotów

Poza popularnym zwyczajem topienia marzanny istnieje także kilka innych przesądów związanych z pierwszym dniem wiosny. Jeden z nich ma nas chronić przed pechem. Jeśli pierwszego dnia wiosny w twoim domu panuje bałagan, to jak najszybciej go uprzątnij. Dokładnie 21 marca zadbaj o to, aby Twoja przestrzeń była uporządkowana pod każdym względem. Dokładne sprzątanie domu ma symbolizować pozbycie się zimowego brudu i przygotowanie na nowy, czysty początek. W przeciwnym razie czekają cię kłopoty. Warto także pozbyć się z domu niepotrzebnych, zepsutych przedmiotów. Ich gromadzenie przynosi pecha. Kiedyś uważano również, że otwarcie okien 21 marca i wpuszczenie świeżego powietrza przegania złe duchy i choroby zgromadzone zimą, a także wita wiosenną energię.

