„10 000 mil, które nas dzielą”, nowa książka Mercedes Ron. Autorki bestsellerowej „Trylogii winnych”

Po trzydziestu cudownych dniach spędzonych na Bali drogi Nikki i Alexa się rozchodzą. Oboje muszą się zmierzyć z bolesną prawdą, że być może już nigdy się nie spotkają. Rozdzielił ich nie tylko ocean, ale i mroczne rodzinne tajemnice. To dlatego grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo. Co ukrywa Alex? Jaka jest prawdziwa historia bliskich Nikki? Czy prawdziwa miłość zdoła pokonać nawet największą odległość?

Romans, który czyta się jak thriller. Kontynuacja „30 zachodów, w których można się zakochać”. Kolejna po przebojowej „Trylogii winnych” seria Mercedes Ron!

Mercedes Ron. Kiedy opublikowała swoją „Trylogię winnych” na Wattpadzie, doczekała się 75 milionów czytelników i ekranizacji „Mojej winy”, która okazała się hitem na całym świecie. Film na podstawie „Twojej winy” czeka już na premierę, „Nasza wina” właśnie jest ekranizowana. Dzisiaj Mercedes Ron jest bestsellerową autorką New York Timesa i oddaje w ręce fanów kolejne dwie powieści. Tym razem ich akcja dzieje się na rajskiej wyspie Bali. Autorka urodziła się w Argentynie, studiowała w Sewilli i tam postanowiła zostać na dłużej. Jej książki są pełne słońca i miłości.

Fragment książki 10 000 mil, które nas dzielą

Pewnej nocy, zaledwie na kilka dni przed wyjazdem, w ciemnościach mojego pokoju wzięłam telefon i wyszukałam kontakt do Alexa. Nie mogłam nie powiadomić go, skoro leciałam do Londynu. Nie mogłam nie opowiedzieć mu, że uzbrajam się w odwagę, że w końcu stałam się wystarczająco silna, żeby wsiąść do samolotu. Chciałam, żeby był ze mnie dumny. Chciałam skasować ostatnie słowa, które wypowiedzieliśmy do siebie przed jego wyjazdem.

Chciałam, abyśmy mogli spotkać się w jego mieście, aby, tak jak ja jemu tutaj, pokazał mi swoje życie, ulubione miejsca i kulturę. Włączyłam czat i napisałam do niego. Serce biło mi jak szalone. Oddychałam nienaturalnie szybko już tylko z powodu zebrania się na odwagę, by wysłać do niego pierwszą wiadomość. (...) Zdziwiło mnie, że nie otrzymałam odpowiedzi... Bolało mnie, że wyciągam do niego rękę, przywołuję go, a moje wołanie ląduje w automatycznej sekretarce. Trudno było mi pogodzić się z myślą, że mnie zablokował. Jeszcze trudniej było wsiąść do samolotu bez usłyszenia głosu Alexa, bez zapewnienia, że wszystko będzie dobrze.

Książka „10 000 mil, które nas dzielą” Mercedes Ron dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 28 lutego.