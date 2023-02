Gala Bestsellery Empiku 2022 z rekordowym zasięgiem ponad 6 mln widzów

Gala Bestsellerów Empiku 2022 była transmitowana jednocześnie w telewizji i internecie, odpowiadając na potrzeby dwóch różnych grup odbiorców - tradycyjnych widzów tv oraz digital native’ów. Dynamiczne widowisko, topowi artyści i oryginalne wykonania muzyczne m.in. Dawida Podsiadło, sanah, SB Maffija czy Mrozu z Vito Bambino przełożyły się na ogromny zasięg - w TVN było to 3,56 mln widzów* a w kanałach online - 2,47 mln.

- 36% wzrost zasięgu gali w online rok do roku to niewątpliwie efekt tego, że po raz kolejny postawiliśmy na dedykowany - zróżnicowany i atrakcyjny content do tego kanału. Kluczowe było dla nas utrzymanie uwagi i zainteresowania odbiorców przez 3 godziny, tym bardziej, że w streamingu mamy nie tyle widzów, co aktywnych uczestników wydarzenia, którzy na bieżąco komentują i oceniają poszczególne elementy programu. Zostawili oni ponad 30 tys. reakcji live na YouTube i Facebooku - podkreśla Artur Malinowski, CMO w Empiku.

Widzowie streamu oglądali więc galę bez przerw - telewizyjne breaki reklamowe wypełniały dodatkowe występy m.in. Margaret i Natalii Szroeder. Były wywiady z nagrodzonymi, komentarze ekspertów na gorąco i konkursy dla internautów. Gospodarzami sceny online byli Red Lipstick Monster i Karol Paciorek. Po raz kolejny entuzjazm internautów wzbudzili także tłumacze języka migowego Alicja Szurkiewicz i Bernard Kinow, obecni na ekranie podczas całej transmisji online - również podczas utworów muzycznych.

- W tej skomplikowanej produkcji znaczenie miała również wielowymiarowa scenografia, która pozwalała na ciągłą zmianę planów i ujęć, a tym samym wpływała na dynamikę gali i odbiór wydarzenia przez widzów online i tv. Fantastycznie sprawdziła się ponadto orkiestra pod wodzą Kuby Galińskiego, która nie tylko wzbogaciła muzycznie wykony naszych gwiazd, ale również “puentowała” to, co się dzieje na scenie. Cieszymy się, że po pandemicznej przerwie wróciliśmy do pełnej publiczności w studio, bo jej żywiołowe reakcje bez wątpienia podbijały emocje po drugiej stronie ekranu - dodaje Artur Malinowski.

To był 24. finał wyjątkowego całorocznego plebiscytu, który przypieczętował sukces twórców najpopularniejszych książek, muzyki, filmów oraz produkcji audio. Bestsellery Empiku 2022 trafiły w ręce tych, którzy odegrali w ubiegłym roku kluczowe role w świecie kultury. Statuetki zostały przyznane w kilkunastu kategoriach, a wśród laureatów znaleźli się m.in. Olga Tokarczuk, Remigiusz Mróz i sanah. Podczas gali ogłoszono także Odkrycia Empiku 2022 oraz Pisarkę i Artystę Muzycznego Roku.