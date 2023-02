Horoskop na tłusty czwartek 2023. Te znaki zodiaku muszą uważać, jeśli wdrożyły plan „schudnę na wiosnę”

Numerologia wieku. To, ile lat skończysz w 2023 roku przepowie Ci przyszłość. Dla jednych to nadzieja lepszego jutra, dla drugich, pech na każdym kroku

Horoskop na tłusty czwartek powinny poznać szczególnie osoby urodzone pod trzema znakami zodiaku. W gwiazdach zapisane jest naprawdę dużo. Znak zodiaku determinuje to jacy jesteśmy, dla kogo nasza osobowość jest atrakcyjna a dla kogo nie, czy jesteśmy odporni na poszczególne choroby i z jakimi problemami przyjdzie nam się mierzyć. Okazuje się również, że wśród wszystkich dwunastu znaków zodiaku trzy z nich są szczególnie narażone na nadwagę. Oto znaki zodiaku, które tyją najszybciej.

Horoskop na tłusty czwartek. Osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku muszą uważać na to, co jedzą

Na naszą wagę wpływa wiele czynników m.in. tryb życia i sposób odżywiania. Czasami może być to także nasz charakter określony przez znak zodiaku – niektóre ze znaków mogą być bardziej narażone na nadwagę i powinny szczególnie zadbać o dietę oraz aktywność fizyczną. Oto znaki zodiaku, które tyją najszybciej. Koniecznie sprawdź czy jesteś w tej grupie!

Byk

Byk gdyby mógł leniuchował by cały dzień. W dodatku jest urodzonym łasuchem. Czekolada, cukierki czy inne przekąski są w każdej szufladzie, torbie czy torebce. Słodycze to zguba dla figury i zdrowia osób spod tego znaku. Jednak w życiu każdego Byka przychodzi moment, w którym mówi sobie dość i bierze się za siebie. Problem w tym, że ten stan jest już na tyle poważny, że by wrócić do prawidłowej wagi i zdrowia potrzeba dużo czasu i wysiłku. Dlatego w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć Byki powinny pamiętać, że batoniki lub pączki można zastąpić zdrowszymi i mniej kalorycznymi przekąskami. A dobrze skomponowany posiłek sprawi, że nawet nie pomyślmy o pustych słodkich kaloriach.

Lew

Lew, jak na królewski znak przystało uwielbia wygodne życie i dobre jedzenie. Dlatego ten znak zodiaku jest najbardziej narażony na nadwagę. Lwy jedzą wszystko co im smakuje i na co mają akurat ochotę. Czekoladowy tort o 2 w nocy? Bardzo proszę. Pizza, hamburger czy frytki na śniadanie obiad i kolację? Nie ma sprawy – Lew ubóstwia jeść i nie liczy kalorii. Uwielbia tez spotkania z przyjaciółmi i jedzenie na mieście. Skutkiem tego są wylewające się boczki i okrągła buzia. Lew powinien więc zachować umiar. Przydałyby się także aktywność fizyczna – inna niż spacer do lodówki.

Ryby

Rybami rządzą emocje dlatego osoby spod tego znaku często zajadają stres i smutki. Sięgają przy tym po typowe „zapychacze”, które dają uczucie szczęścia. Czekolada, lody, pączki. W dodatku Ryby mogą mieć problemy hormonalne, a co za tym idzie problem z utrzymaniem wagi. Przyda się więc wizyta u endokrynologa ale i zmiana formy łagodzenia stresu - np. spacer zamiast batonika lub pączka.

