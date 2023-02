Ten znak zodiaku utraci swoją siłę na wiosnę 2023. Dopadnie go bezsilność i podupadnie na zdrowiu. Horoskop zwiastuje pustą czakrę energii

Numerologia wieku. To, ile lat skończysz w 2023 roku przepowie Ci przyszłość. Dla jednych to nadzieja lepszego jutra, dla drugich, pech na każdym kroku

Wiosna 2023 dla niektórych znaków zodiaku może być czasem wzmożonej aktywności i problemów z wypoczynkiem. Znaki zodiaku poczują negatywny wpływ przesilenia wiosennego i przez krótki czas stracą energię do działania. Horoskop mówi, że jeden z dwunastu znaków zodiaku szczególnie intensywnie odczuje ten czas. Tym znakiem zodiaku jest Skorpion, który w nadchodących miesiącach może cierpieć na bezsenność i obniżoną odporność, W połączeniu z intensywnym okresem w pracy, Skorpion odczuje spadek energii i poczucie braku sił. Astrologia nie będzie mu sprzyjać, to zdecydowanie nie będzie czas na podejmowanie nowych wyzwań i zaczynanie kolejnych projektów. Zodiakalny Skorpion musi skupić się przede wszystkim na odpoczynku i wyeliminowaniu stresu. Horoskop przestrzega także przed nadmiernym myśleniem i szukaniem pomocy w używkach. Może to sprawić, że zmęczenie i brak ochoty do działania, jakie będzie odczuwać Skorpion zostaną tylko spotęgowane. Wiosną 2023 najlepiej skupić się na wewnętrznych potrzebach i próbie odnalezienia motywacji. Odpoczynek wyjdzie Skorpionowi na dobre i już latem poczuje on przypływ nowych sił i rozpocznie nową przygodę w swoim życiu.

