„Kariera Nikodema Dyzmy” Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Bestseller opowiedziany nowoczesną polszczyzną.

Nikodem Dyzma to bezrobotny prostak i cwaniak. Dzięki wyjątkowemu zbiegowi okoliczności oraz własnemu sprytowi dostaje niepowtarzalną szansę, by zarobić ogromne pieniądze i wspiąć się na najwyższe szczeble politycznej kariery. Lawirując, kłamiąc i podszywając się pod kogoś, kim nie jest, podbija salony i serca dam z najwyższych sfer. Czy ktoś w końcu zdemaskuje oszusta? Postać stworzona przed II wojną światową przez Tadeusza Dołęgę-Mostowicza nie straciła na wyrazistości, z czasem stając się częścią popkultury.

Tytuł z cyklu Wyższe sfery. Błyskotliwe powieści takich gwiazd literatury polskiej okresu międzywojennego jak Mniszkówna, Dołęga-Mostowicz czy Rodziewiczówna, przełożone na współczesny język przez najpopularniejsze obecnie pisarki oraz pisarzy.

Fragment powieści Kariera Nikodema Dyzmy

Zdawał sobie jasno sprawę z rozmiarów zaszczytu, jaki go spotkał. On, Nikodem Dyzma, mizerny urzędniczyna z Łyskowa, miałby teraz kierować losami wielkiego państwa, jeździć własnym pociągiem, być na ustach całego kraju, ba, całego świata!

Ale… ale właściwie… co mu po tym?

To oznaczało nerwowe, pełne niebezpieczeństw życie w Warszawie i znowu trzymanie się na baczności przed każdym słowem.

Z drugiej strony – taka władza! Wielka władza nad milionami ludzi! Tysiące jest takich, co za jeden dzień podobnego zaszczytu i tytuł prezesa Rady Ministrów oddałoby życie!

Gabinet premiera Dyzmy. Rząd Nikodema Dyzmy. Wojsko prezentujące broń, okręty wojenne salutujące salwami. Cokolwiek powie, przedrukują to dzienniki całego świata. Władza, sława…

Tadeusz Dołęga-Mostowicz

Najpopularniejszy pisarz okresu międzywojennego, scenarzysta, dziennikarz, bohater wielu anegdot i skandali. Kariera Nikodema Dyzmy to jego druga i najważniejsza powieść, która przyniosła mu sławę. Kolejne powieści sprzedawały się również znakomicie i zostały zekranizowane, co uczyniło autora jednym z najbogatszych pisarzy tamtego okresu. Był właścicielem luksusowego apartamentu w centrum Warszawy i zabytkowego amerykańskiego samochodu. Miał lokaja, szofera i kucharza. Nosił się wytwornie niczym angielski dżentelmen. Prowadził bogate życie towarzyskie, pasjonowało go myślistwo i motoryzacja. Zginął od sowieckich kul podczas wojny obronnej 1939 roku.

Natasza Socha

Autorka bestsellerów. Bystra obserwatorka o niebanalnej osobowości i nieco sarkastycznym poczuciu humoru. Poznanianka, która mieszka w małej miejscowości pod Akwizgranem. Na pełen etat wychowuje syna i córkę, a na pół – pisze książki podbijające serca czytelniczek.

