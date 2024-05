i Autor: Materiały prasowe „Krok od Ciebie” Lija Rimoni

Young Adult

„Krok od Ciebie" Lija Rimoni na tropie rodzących się uczuć

Rachela Berkowska

Muzyka zawsze pozwalała mu przetrwać rodzinne piekło. Dawid marzy o wielkiej scenie, ale ukrywa to nawet przed przyjaciółmi, aż pojawia się szansa na udział w programie muzycznym, uchylają się drzwi do sławy. Czy chłopak nie zapomni, kim jest i kto zawsze w niego wierzył? „Krok od Ciebie” Liji Rimoni to piękna historia o dorastaniu i uczuciach.