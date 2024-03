„Królestwo naleśników”, Ludmiła Stawska i Adrianna Ewa Stawska

Naleśniki mają swoją długą historię w kuchni wielu kultur, co sprawia, że są jednocześnie tradycyjne i ponadczasowe. Jednak z łatwością można je dostosować do współczesnych gustów i trendów kulinarnych. Smaży się je w wielu domach, bo to jedno z najprostszych dań. Przygotowuje, serwuje i podaje się je na słodko i słono, jako dania regionalne i sezonowe, dla dzieci, dorosłych, klasycznie i dietetycznie. Prostota przepisu, wielość rodzajów mąki, mleka i składników nadzienia powodują, że zarówno dla profesjonalnego szefa kuchni, jak i domowego zjadacza sobotniego śniadania jest to danie, którego ewolucja może trwać w nieskończoność.

Naleśniki to danie, które można przygotować błyskawicznie. Ich ciasto jest proste do zrobienia, a samo smażenie trwa zaledwie kilka minut. Czy nie jest to idealne rozwiązanie na szybki, smaczny posiłek? Kolejnym plusem jest to, że naleśniki są potrawą, która sprawdza się o różnych porach dnia.

Mogą być lekkim śniadaniem, sycącym obiadem lub smaczną kolacją. Przygotowywanie naleśników to świetna okazja do wyrażenia swojej kreatywności w kuchni. Można eksperymentować z różnymi rodzajami nadzienia, smakami i formami podawania. Uwielbiają je zarówno dzieci, jak i dorośli. Czego chcieć więcej? Tylko zbioru sprawdzonych przepisów. Jak tych z książki „Królestwo naleśników”.

Adrianna Ewa Stawska: Dziennikarka, redaktorka Beszamel.pl. Niestrudzona popularyzatorka historii kuchni regionalnych i narodowych, autorka „Kuchni kresowej z Podlasia” (nominowana do Oscara Kulinarnego 2006), współautorka „Atlasu kanapek świata”. W wolnych chwilach pisze klasyczne kryminały („Śmierć w klasztorze” 2007, „Karmiąc zło” 2012, „Udręka” 2012). Wielbicielka małej czarnej, ciszy bibliotecznych sal i długich rozmów przy stole.

Ludmiła Stawska. Kobieta pracująca, twórczo realizuje się na emeryturze. Inicjatorka i współorganizatorka Festiwalu Korowaja Mielnickiego w Mielniku (2007–2011), organizatorka Wystaw Artystów Mielnika (2007–2009) w Pawłowiczach. Dyplomowana tkaczka i hafciarka, entuzjastka rękodzieła ludowego. Miłośniczka seansów filmowych i koneserka współczesnej literatury.

Książka „Królestwo naleśników” Adrianny Ewy Stawskiej i Ludmiły Stawskiej dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera książki 13 marca.