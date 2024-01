Namiętność, zemsta i wielkie pieniądze. „Niepoznany” Aleksandry Łacic

A to ciekawe

Poznaj historię o namiętności, zemście, tajemnicach i wielkich pieniądzach. Seksowna Alex, by ratować rozpadający się związek, wyjeżdża z partnerem do Hiszpanii. Choć powietrze jest tam gorące, ich relacje stają się coraz chłodniejsze. Alex z każdym dniem czuje się bardziej samotna, zrezygnowana i spragniona miłości. Kiedy pewnego wieczoru na jej drodze staje nieziemsko przystojny Szwed, świat dziewczyny wywraca się do góry nogami.

Czy namiętny romans z tajemniczym biznesmenem zmieni jej życie? A Alex zrozumie i zaakceptuje zawiłą przeszłość kochanka? I czy Lars będzie umiał ochronić ją przed prawdziwym niebezpieczeństwem?

Aleksandra Łacic. W okresie pandemii wyjechała z Polski, spędzając rok w Hiszpanii. Przyznaje, że był to najtrudniejszy okres w jej życiu, jednak właśnie wtedy zaczęła pisać i tworzyć historię Alex. Miłośniczka podróży, zimowych wyjazdów na górskie szlaki, a także snowboardu. Ceni sobie szczerość. „Niepoznany” to jej debiut literacki.

Książka „Niepoznany” Aleksandry Łacic dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 24 stycznia.