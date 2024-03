Nie do wiary, jak można tak oszukać… „Miłość mojego życia” Rosie Walsh

Emma, znana biolog morska, całym sercem kocha męża Leo i ich córeczkę Ruby – zrobiłaby dla nich wszystko. Ale prawie wszystko, co im o sobie powiedziała, jest kłamstwem. I być może nie wyszłoby to na jaw, gdyby jej mąż nie był autorem nekrologów. Kiedy Emma zapada na poważną chorobę, Leo radzi sobie z lękiem, robiąc to, co umie najlepiej – czytając i pisząc o jej życiu.

Powoli odkrywa prawdziwą, mroczną przeszłość żony i uświadamia sobie, że kochana przez niego kobieta tak naprawdę nie istnieje. Nawet jej imię brzmi inaczej. Czy Emmie uda się udowodnić Leo, że jest tą osobą, za którą zawsze ją uważał? I czy znajdzie w sobie tyle odwagi, by powiedzieć mu o miłości swojego drugiego życia…?

Thriller psychologiczny o wielkiej miłości i jeszcze większym kłamstwie.

Rosie Walsh. Autorka z listy bestsellerów „New York Timesa”. Tytuł The Man Who Didn’t Call wydano w trzydziestu pięciu językach i sprzedano w niemal dwóch milionach egzemplarzy. Rosie uwielbia podróżować do najodleglejszych miejsc na Ziemi. Mieszka z partnerem i dwójką dzieci w brytyjskim Devon.

Fragment książki „Miłość mojego życia”

Zaczynam kolejną wiadomość do Leo, ale szybko przestaję pisać. Co mogę powiedzieć? Jak mu to wytłumaczyć? Przecież informacja, którą znalazł, dotyka spraw z przeszłości, przed którymi świadomie go chroniłam. Miałam ku temu swoje powody. Gdyby wystarczyło poruszyć kwestię pochodzenia Ruby... ale niestety – to sięga o wiele głębiej. Tych wszystkich lat naznaczonych zmową i udręką, które łączą mnie z Jeremym. Przecież nie mogę opowiedzieć o tym Leo w esemesie. Jak mogłabym?

