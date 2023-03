Straszne okoliczności śmierci Violetty Villas. Historia z Koprem

„Gwóźdź do trumny”, niesamowita komedia funeralna Moniki Wawrzyńskiej

Sławomir Koper, autor książki "PRL po godzinach", opowiada o wielkiej karierze Violetty Villas. Piosenkarka zasłynęła niesłychanej skali głosu, a jej utwory nuciła nie tylko cała Polska - gwiazda była również bardzo popularna w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Niestety, o ile w życiu zawodowym spełniała się i robiła karierę o jakiej inni mogą tylko pomarzyć, o tyle w życiu prywatnym Violetta Villas nie zaznała prawdziwego szczęścia i nie znalazła tej jedynej miłości. Gwiazda po raz pierwszy wyszła za mąż w wieku zaledwie siedemnastu lat, a już rok później została mamą. Wkrótce potem rozwiodła się jednak ze swoim pierwszym mężem, który był wojskowym. Wychodziła jeszcze za mąż dwukrotnie, ale także i te małżeństwa kończyły się rozwodami. Violetta Villas zmarła 5 grudnia w 2011 roku w fatalnych warunkach w swoim domu w Lewinie Kłodzkim. Sekcja zwłok jednoznacznie nie wykazała, co doprowadziło do śmierci artystki. Jednak w 2019 roku opiekunka Violetty Villas została skazana za kilka miesięcy więzienia za zaniedbywanie gwiazdy. Pogrzeb artystki odbył się 19 grudnia na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W naszej galerii możesz zobaczyć, jak obecnie wygląda grób artystki. Polecamy również książkę Sławomira Kopra "PRL po godzinach", gdzie można przeczytać o gwiazdach epoki PRL. Nowy odcinek vloga "Historia z Koprem" w każdą sobotę o godzinie 12. Serdecznie zapraszamy do oglądania!