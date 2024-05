„Taniec piżmowych szczurów”, horror Krzysztofa A. Zajasa

Czy pisarzowi uda się ocalić przeklętą wieś pod Krakowem?

Pisarz Wiktor Szczęsny niespodziewanie dostaje od dziwnego czytelnika… dom. Ponieważ jego życie wali się w gruzy, postanawia wprowadzić się do posiadłości w Podborzu. Wkrótce okazuje się, że to miejsce przeklęte. Wiktora nawiedzają goście z tego i tamtego świata.

Za dnia para policjantów, nocami zaś w szyby stukają tajemnicze istoty. Aby dowiedzieć się, jaką zagadkę skrywa budynek, Wiktor musi zanurzyć się w tajemniczą historię Podborza. Odpowiedzi na swoje pytania znajduje w powieści sprzed lat. Na pobliskim stawie nocami tańczą szczury piżmowe i będą tańczyć, dopóki to, co schowane głęboko w ziemi, nie ujrzy światła dziennego…

Tak o książce piszą inni autorzy.

– Duszna atmosfera i groza, która wypełza z każdego kąta nawiedzonego domu. Obłędny horror! – Robert Małecki

– By napisać dobry horror, trzeba umieć straszyć i opowiadać. Krzysztof A. Zajas to potrafi. Taniec piżmowych szczurów jest jak nocne zwiedzanie arsenału horrorowych sztuczek z wyśmienitym przewodnikiem. Znajdziecie tu echa własnych lęków i motywów z dzieł mistrzów grozy, w tym Stephena Kinga. Wszystko to podane w sposób oryginalny i budzący czytelniczy dreszczyk. Polecam! – Jakub Ćwiek

Krzysztof A. Zajas. Pisarz, literaturoznawca, kulturoznawca, wykładowca i profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor trylogii grobiańskiej: Ludzie w nienawiści, Mroczny krąg i Z otchłani oraz trylogii pomorskiej: Wiatraki, Skowyt nocy i Gerda, a także horroru Oszpicyn. Jest wielbicielem prozy Stephena Kinga. Uczy studentów twórczego pisania. Mieszka w Mogilanach pod Krakowem.

Książka „Taniec piżmowych szczurów” Krzysztofa A. Zajasa dostępna w najlepszych sieciach księgarskich i księgarniach stacjonarnych oraz internetowych, w tym na vivelo.pl, jak też w wersji e-book m.in. na empik, virtualo, woblink.pl, legimi.pl, publio.pl, ebookpoint.pl. Premiera 15 maja.