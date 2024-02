Tragiczne losy psa z serialu "Przygody psa cywila". Historia z Koprem

A TO CIEKAWE

Sławomir Koper kontynuuje opowiadanie o słynnych serialach epoki PRL. Tym razem, po "Domu" i "Czterdziestolatku", poznajemy okoliczności powstania serii z psem w roli w głównej, czyli "Przygody psa Cywila. Autor książki "PRL po godzinach" opowiada o tym, dlaczego twórcy serialu musieli zmienić tytuł, jakie były naciski ówczesnej władzy oraz w jaki sposób reżyser znalazł aktora, który wcieli się w jedną z głównych ról. To jednak nie wszystko - Sławomir Koper opowiada również o tragicznych losach psa, znanego jako serialowy "Cywil". Jak się okazuje, na planie czworonóg był bardzo często dokarmiany przez serialową ekipę cukierkami, co bardzo osłabiło jego wątrobę. Z tego względu pies musiał zostać uśpiony. Sławomir Koper opowiada również, skąd wzięła się legenda serialu oraz porównuje "Przygody psa Cywila" do najnowszych serialu z psami w roli głównej.

