Historia z Koprem. Sławomir Koper o wielkim skandalu na Jasnej Górze

Jeden z największych skandali w polskim Kościele przypomina w najnowszym odcinku vloga "Historia z Koprem" historyk Sławomir Koper, autor książki "Mistycy, prorocy, szarlatani", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Harde. Koper to ekspert od ciekawostek historycznych i spraw, których próżno szukać w podręcznikach do historii. - Wydarzenia, które rozegrały się pod koniec 1909 roku w jasnogórskim klasztorze, były tak skandaliczne, że do dzisiaj pokrywa je zmowa milczenia - mówi Sławomir Koper w najnowszym odcinku swojego programu. - Sanktuarium na Jasnej Górze uchodzi za stolicę polskiego katolicyzmu, tymczasem ponad sto lat temu miały tam miejsce wydarzenia, do których miejscowi zakonnicy niechętnie sią przyznają - dodaje. A sprawa była kiedyś głośna na całą Europę! Sławomir Koper jednak zdradza, że polski Kościół zrobił wiele, aby sprawę wyciszyć.

Nowy odcinek vloga "Historia z Koprem"

O jaki skandal chodzi? Zaczęło się od kradzieży w sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej. Okradziono bowiem Maryję z drogocennej korony i sukni inkrustowanej perłami! Zniknęło też mnóstwo złotej biżuterii stanowiącej dary wotywne. - To był dopiero wierzchołek góry lodowej. Kilka tygodni później z rozlewu warty wyłowiono sofę, w której znajdowało się ciało - opowiada Sławomir Koper. Kim była ofiara? Jak zginęła? Kto był mordercą? Co i ile wspólnego z morderstwem mieli zakonnicy z Jasnej Góry? Odpowiedzi na te pytania poznacie, oglądając nowy odcinek vloga "Historia z Koprem". Premiera jak zawsze w sobotę (7 stycznia 2023), o godz. 12, na kanale YouTube "Super Expressu" oraz na se.pl. Zapraszamy do oglądania!