„Zabić Redferna”, Anny Rozenberg. Spotkanie ze śmiercią to dopiero początek

Gdy droga do prawdy wybrukowana jest kłamstwami, każdy krok to śmiertelne ryzyko.

Kiedy inspektor David Redfern zaczyna prowadzić śledztwo w sprawie śmierci jedenaściorga dzieci, których ciała znaleziono w opuszczonych magazynach w Sheerwater, ktoś daje mu jasno do zrozumienia, żeby zaprzestał policyjnych czynności.

Jego mieszkanie zostaje spalone, a ukochany dziadek staje w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa. Inspektor, by go ratować, rozpoczyna wyścig z czasem. Trafia na trop prześladującego go Palacza. Podążając za tajemniczym mężczyzną, wchodzi na ścieżkę, która ma go doprowadzić do mordercy dzieci.

Czy Redfernowi uda się rozwiązać zagadkę i dotrzeć do dziadka, zanim będzie za późno? Jaką cenę zapłaci za prawdę, która obnaży oblicze sielskiego angielskiego miasteczka?

Anna Rozenberg. Częstochowianka, redaktorka i nauczycielka kreatywnego pisania. Od 2011 roku mieszka w Wielkiej Brytanii, która inspiruje ją literacko. Zdobywczyni najważniejszych polskich kryminalnych nagród literackich, m.in. Nagrody Kryminalnej Piły dla Najlepszej Polskiej Powieści Kryminalnej i Nagrody Specjalnej im. Janiny Paradowskiej na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału. Autorka świetnie przyjętych opowiadań w antologiach Zimno, zimniej, zbrodnia i Zbrodnia w operze oraz thrillera Zawsze będziesz winna. Ma dwie osobowości – podróżniczki łaknącej przygód w rytmie starego rocka oraz zatapiającej się w lekturze kryminału miłośniczki ogrodu, kociego mruczenia i aromatycznej kawy.

Fragment książki „Zabić Redferna” Anny Rozenberg

Redfern wciąż nosił w sobie strach, który towarzyszył mu, kiedy – stojąc na parkingu – patrzył, jak płonie jego mieszkanie. Nie mógł wymazać obrazu Marty Sokolińskiej – porwanej i torturowanej w bunkrze na terenie pola golfowego.

W uszach wciąż dźwięczały mu słowa, że ktoś dokonał zamachu na życie komendanta, którego uważał za swojego przyjaciela. I wreszcie przerażone oczy dziadka, kiedy Palacz odważył się wejść do domu i zaatakować. Cztery sytuacje, za którymi stał zupełnie nieznany mu człowiek. Tylko czy na pewno?

