15 years of style. Konkurs Answear na 15-lecie

Początek był prosty: stworzyć miejsce, w którym można znaleźć dobrze dobrane produkty wyselekcjonowanych marek. Kolejne lata przyniosły ekspansję na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, rozwój portfolio i coraz mocniejszą pozycję w regionie. Z czasem zmieniło się jednak również samo spojrzenie na to, czym Answear ma być dla klienta.

Firma zaczęła odchodzić od myślenia o modzie przede wszystkim przez pryzmat szerokości oferty. Coraz większe znaczenie zyskały selekcja, jakość i marki, które wyznaczają kierunek współczesnej mody. Do portfolio dołączały kolejne marki premium, a stworzenie dodatkowej platformy PRM.com otworzyło Answear drogę jeszcze głębiej w świat high-end fashion.

Ta zmiana nie zatrzymała się jednak na ekranie komputera

W 2024 roku w warszawskiej Fabryce Norblina powstał Answear Concept Store – 2000 m² przestrzeni, w której moda zyskała zupełnie nowy wymiar. Obok starannie wyselekcjonowanych marek znalazły się tu inteligentne przymierzalnie, punkt KRAWIEC - możliwość personalizacji produktów, kawiarnia i przestrzeń do spotkań. Answear Concept Store szybko zaczął żyć własnym rytmem: odbywają się tu premiery, warsztaty, wydarzenia i spotkania z markami.

Kolejnym krokiem był Answear Runway SS26 „Your Reflection” – pierwszy pokaz w historii marki. Ponad 20 marek, cztery różne rozdziały i stylizacje pokazujące, jak wiele interpretacji może mieć współczesna moda. To był moment, w którym Answear przestał być wyłącznie miejscem, gdzie modę się kupuje. Stał się również miejscem, w którym można jej doświadczyć.

Dziś Answear rozwija coś więcej niż ofertę. Buduje całe doświadczenie wokół mody – od selekcji marek i inspiracji, przez kontakt z produktem, po wydarzenia i przestrzenie, które pozwalają zanurzyć się jeszcze głębiejw świat fashion.

15 Years of Style – świętujemy razem

Piętnaście lat Answear to także piętnaście lat historii ludzi, którzy razem z marką odkrywali nowe marki, trendy i sposoby wyrażania własnego stylu. Dlatego jubileusz Answear jest okazją, by oddać głos właśnie im. W ramach konkursu „15 Years of Style” marka zaprasza klientów do stworzenia własnej stylizacji inspirowanej światem Fashion Weeków, kulturą mody i tym, co sami uważają za dobry styl.

Wystarczy zrobić zakupy, stworzyć swój look i opublikować go na Instagramie. Na uczestników czeka 10 wyjazdów dla dwóch osób na pokaz podczas Fashion Weeku w Mediolanie, Kopenhadze lub Paryżu. Laureaci wraz z wybraną osobą towarzyszącą wezmą udział w jednym z pokazów wskazanych przez jury, a w ramach nagrody otrzymają również przelot i zakwaterowanie.

Partnerami konkursu zostały marki z portfolio Answear: Gestuz, Munthe, Herskind, Luisa Spagnoli, Ermanno Scervino oraz adidas Y-3.

To nagroda, która dobrze oddaje drogę, jaką Answear przeszedł przez ostatnie 15 lat. Od internetowego sklepu z modą do marki, która buduje coraz szersze doświadczenie wokół fashion – od starannie wyselekcjonowanego portfolio i marek premium, przez własny Concept Store i wydarzenia, po własny runway show. Dziś premium nie oznacza już tylko tego, co znajduje się w ofercie. To również sposób, w jaki moda jest prezentowana, odkrywana i przeżywana.

Konkurs „15 Years of Style” jest kolejnym krokiem tej historii. Tym razem Answear zaprasza swoich klientów nie tylko do świata, który od 15 lat tworzy wokół mody, ale również do jego najważniejszych miejsc – na pokazy podczas Fashion Weeku w Mediolanie, Kopenhadze i Paryżu.