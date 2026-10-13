KLOO kończy dwa lata. Marka podsumowuje dotychczasowy rozwój i prezentuje dwie nowości

BIG B-DAY BREAKFAST, czyli drugie urodziny KLOO

Drugie urodziny KLOO zgromadziły osoby, które towarzyszą marce od początku jej istnienia, a także te, które dołączyły do niej na kolejnych etapach rozwoju. W industrialnej przestrzeni Bohema 2.8 na warszawskiej Pradze odbyło się BIG B-DAY BREAKFAST by David Gaboriaud – poranne spotkanie, na które zaproszono ponad 300 gości: influencerów, przedstawicieli mediów oraz osoby związane z branżą beauty. Wśród uczestników znaleźli się: Jessica Mercedes Kirschner, Lara Gessler, Marcelina, Mikołaj Bagiński, Magdalena Tarnowska, Kamila Boś, Kamila Kalińczak, Agnieszka Kołodziejska, Klaudia Halejcio, Angelika Mucha, Hanna Lis, Emilia Lubańska-Jóźwiak.

Zamiast wieczornego eventu marka KLOO postawiła na spektakularne śniadanie. Wydarzenie było przede wszystkim okazją do spotkania i celebrowania dwóch lat marki, ale również do poznania jej najnowszych produktów. Całość uzupełniła charakterystyczna dla KLOO oprawa wizualna oraz kulinarna część wydarzenia. David Gaboriaud przygotowywał na oczach gości urodzinowe tiramisu, a na stołach pojawiły się zarówno słodkie, jak i wytrawne propozycje – m.in. fioletowe croissanty z musem z czarnej porzeczki, pączki z musem pistacjowym i fioletowe mono-porcje „GLOW”. Partnerami wydarzenia były marki Aqua Carpatica oraz Falko, oferujące bezalkoholową alternatywę dla wina.

Dwa lata KLOO – od debiutu do marki obecnej w całej sieci drogerii Rossmann

KLOO rozpoczęło swoją działalność dwa lata temu, stawiając na proste i skuteczne podejście do pielęgnacji oraz produkty odpowiadające na najważniejsze potrzeby skóry. Marka szybko zaczęła rozwijać swoją obecność na rynku – już po pierwszym roku jej kosmetyki pojawiły się w sieci drogerii Rossmann, zarówno online, jak i w drogeriach stacjonarnych.

Ostatni rok był dla KLOO czasem dalszego rozwoju portfolio. W marcu marka wprowadziła krem nawilżający Daily Protection SPF50, a teraz do oferty dołączają dwa kolejne produkty: Eye Serum i Moisture Me Hydrating Cream. To jednak nie koniec – w następnych miesiącach marka planuje kolejne premiery.

Jednocześnie KLOO konsekwentnie budowało swoją pozycję na rynku, czego potwierdzeniem są zdobyte w ostatnim roku wyróżnienia. Serum Anti-ox zostało Kosmetykiem Wszech Czasów 2026 według społeczności Wizaz.pl, marka otrzymała tytuł Odkrycie Roku w plebiscycie Laur Konsumenta 2026 oraz wyróżnienie Dobra Marka 2026, a także zwyciężyła w kategorii Polska Marka Roku w Vogue Beauty Awards 2026.

Dwie premiery

Najważniejszym punktem wydarzenia była premiera dwóch produktów, które właśnie dołączają do portfolio KLOO.

KLOO Eye Serum (99 zł) to zaawansowane serum pod oczy stworzone z myślą o redukcji cieni i opuchnięć oraz wygładzeniu i nawilżeniu skóry. Formuła zapewnia efekt soft-lift i anti-fatigue. W składzie znalazły się m.in. 1% kwasu traneksamowego, tripeptyd oraz 5% kompleks kofeinowy. Metalowa, chłodząca końcówka aplikatora zwiększa komfort stosowania i wspomaga redukcję opuchnięć.

KLOO Moisture Me Hydrating Cream (129 zł) to intensywnie nawilżający krem do twarzy o bogatej, aksamitnej konsystencji. Aminokwasy NMF wspierają utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia, kwas hialuronowy 4D działa na wielu poziomach skóry, a ceramidy wspierają jej barierę ochronną i pomagają ograniczyć utratę wody.

Trzecia kampania KLOO

W czasie, gdy KLOO świętuje swoje drugie urodziny, światło dzienne ujrzała również najnowsza, trzecia już kampania wizerunkowa marki, zrealizowana we współpracy z fotografką Magdaleną Wosińską. Jej bohaterkami zostały Lara Gessler i Marcelina, związane z KLOO od początku. Powstała na Helu sesja, utrzymana w naturalnej i intymnej estetyce, po raz kolejny pokazuje wartości, które od początku są bliskie marce: autentyczność, swobodę i pielęgnowanie siebie na własnych zasadac

Autor: Natalia Poniatowska/ Materiały prasowe